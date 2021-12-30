"Челси" потратил на трансферы в XXI веке 2,4 млрд евро, на втором месте "Манчестер Сити". Футбол

Роман Абрамович не скупился на расходы.

"Челси" потратил на трансферы в XXI веке 2,4 млрд евро, на втором месте "Манчестер Сити"
Домашняя арена "Челси" - "Стемфорд Бридж"
Фото: Twitter

Уже после завтра в Европе открывается зимнее трансферное окно.

Ресурс Transfermarkt подсчитал, кто из клубов потратил больше всего в XXI веке.

Самым активным игроком на футбольном трансферном рынке является лондонский "Челси". За 21 год "пенсионеры" потратили на трансферы €2,4 млрд.

Следом за клубом роSSийского бизнесмена Романа Абрамовича идет еще один английский клуб - действующий чемпион страны "Манчестер Сити", расходы которого составили €2,3 млрд.

Третья и четвертая строчки списке организаций, отдавших наибольшие суммы на приобретение футболистов, делят два испанских гранда – "Реал" и "Барселона", расходы каждого достигли €2,2 млрд.

Пятерку футбольных толстосумов мира замкнул туринский "Ювентус" из €2,1 млрд.

Напомним, что с 2003 года "Челси" принадлежит Абрамовичу, купившему клуб за 140 млн фунтов стерлингов. Известно, что в 2018 году самый богатый человек Великобритании Джеймс Рэтклифф предлагал купить "Челси" за $2,7 млрд, но получил отказ.

При Абрамовиче "Челси" пять раз выигрывал АПЛ, неоднократно становился обладателем Кубка страны, кроме того, дважды побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Действующий победитель ЛЧ.

Добавим, что зимнее трансферное окно в Европе будет открыто 1 января. В Англии оно продлится до 31 января, в Германии и Франции – со 2 января по 1 февраля, в Испании и Италии – с 4 января по 1 февраля.

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