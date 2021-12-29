Довбик - лучший игрок УПЛ 2021 года по версии футболистов и специалистов

Компанию Артему на пьедестале составили "динамовцы".

Довбик - лучший игрок УПЛ 2021 года по версии футболистов и специалистов
Артем Довбик
Фото: УАФ

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик признан лучшим футболистом УПЛ 2021 года по итогам ежегодного голосования футболистов и тренеров УПЛ, сообщает zbirna.com.

За Довбика проголосовали 108 респондентов, что позволило форварду набрать 245 баллов.

Отметим, что впервые в 27-летней истории победителем референдума стал футболист, который в своем триумфальном году не участвовал в еврокубках.

В голосовании приняли участие 15 футболистов и главный тренер каждого клуба УПЛ. За первое место насчитывали три очка, за второе – два, за третье – одно.

Следом за Довбиком расположились "динамовцы" Виктор Цыганков (178 баллов), Николай Шапаренко (173 балла) и Виталий Буяльский (161 балл), а замкнул пятерку лучших люксембургский игрок "Ворсклы" Оливье Тилль (111 баллов).

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