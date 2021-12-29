Клуб АПЛ улучшил свое предложение по трансферу игрока "Шахтера" Мудрика

Атакующий полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик может отправиться продолжать карьеру за Ла-Манш.

Как сообщает FootballHub со ссылкой на агента украинского игрока Алексея Алехина, "Брентфорд" сделал повторное предложение "горнякам".

Клуб Английской премьер-лиги увеличил предложение до 15 млн евро и ждет от "Шахтера" ответа.

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 4 млн. евро.

В этом сезоне Мудрик провел 19 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и выполнил шесть голевых передач.

Сегодня "Брентфорд", занимающий 14-е место в турнирной таблице, в рамках 20-го тура АПЛ примет чемпиона и лидера чемпионата "Манчестер Сити".