Клуб АПЛ улучшил свое предложение по трансферу игрока "Шахтера" Мудрика

Брентфорд сделал второе предложение.

Клуб АПЛ улучшил свое предложение по трансферу игрока "Шахтера" Мудрика
Михайло Мудрик
Фото: ФК "Шахтар"

Атакующий полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик может отправиться продолжать карьеру за Ла-Манш.

Как сообщает FootballHub со ссылкой на агента украинского игрока Алексея Алехина, "Брентфорд" сделал повторное предложение "горнякам".

Клуб Английской премьер-лиги увеличил предложение до 15 млн евро и ждет от "Шахтера" ответа.

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 4 млн. евро.

В этом сезоне Мудрик провел 19 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и выполнил шесть голевых передач.

Сегодня "Брентфорд", занимающий 14-е место в турнирной таблице, в рамках 20-го тура АПЛ примет чемпиона и лидера чемпионата "Манчестер Сити".

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