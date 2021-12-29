Голкипер "Зари" - второй по количеству сейвов на групповом этапе Лиги конференций

Фото: ua-football.com Дмитрий Мацапура

Украинский голкипер луганской "Зари" Дмитрий Мацапур стал вторым голкипером группового этапа Лиги конференций по количеству совершаемых сейвов, сообщает официальный сайт УЕФА .

Так, на счету 21-летнего уроженца Харькова 24 сейва. Уступил он только Матвею Игнонену из эстонской "Флоры", у которого на 2 спасения больше.

Матвей Игнонен ("Флора") – 26 сейвов; Дмитрий Мацапура ("Заря") – 24 сейва;

3-4. Матко Обрадович ("Мура"), Патрик Карлгрен ("Раннерс") – 22 сейва;

5-6. Хайнц Линднер ("Базель"), Александр Попович ("Партизан") – 21 сейв.

Травма основного голкипера луганчан Никиты Шевченко в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы против "Рапида" позволила Мацапуре дебютировать на евроарене.

Дмитрий провел все шесть матчей группового этапа ЛК, пропустив 11 мячей, 7 из которых пришлись на два матча с римской "Ромой".

По итогам группового этапа турнира Заря заняла третье место в своей группе, что не позволило ей продолжить участие в еврокубке весной 2022 года.