Голкипер "Зари" - второй по количеству сейвов на групповом этапе Лиги конференций

Дмитрий Мацапур удивил болельщиков и специалистов.

Дмитрий Мацапура
Фото: ua-football.com
Дмитрий Мацапура

Украинский голкипер луганской "Зари" Дмитрий Мацапур стал вторым голкипером группового этапа Лиги конференций по количеству совершаемых сейвов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Так, на счету 21-летнего уроженца Харькова 24 сейва. Уступил он только Матвею Игнонену из эстонской "Флоры", у которого на 2 спасения больше.

  1. Матвей Игнонен ("Флора") – 26 сейвов;

  2. Дмитрий Мацапура ("Заря") – 24 сейва;

  • 3-4. Матко Обрадович ("Мура"), Патрик Карлгрен ("Раннерс") – 22 сейва;

  • 5-6. Хайнц Линднер ("Базель"), Александр Попович ("Партизан") – 21 сейв.

Травма основного голкипера луганчан Никиты Шевченко в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы против "Рапида" позволила Мацапуре дебютировать на евроарене.

Дмитрий провел все шесть матчей группового этапа ЛК, пропустив 11 мячей, 7 из которых пришлись на два матча с римской "Ромой".

По итогам группового этапа турнира Заря заняла третье место в своей группе, что не позволило ей продолжить участие в еврокубке весной 2022 года.

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