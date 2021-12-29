Украина провалила биатлонную Рождественскую гонку
Тандем Джима/Пидручный финишировал восьмым.
В немецком Рупольдинге состоялась биатлонная традиционная ежегодная "Рождественская гонка", имеющая официальное название World Team Challenge.
Это коммерческое соревнование состоит из двух гонок – масстарта и преследования, в которых принимают участие 10 пар спортсменов из разных стран. Победителя определяют по итогам пасьюта.
Сборную Украины представлял тандем Юлия Джима/Дмитрий Пидручный, который завершил масстарт вторым. Однако в персьюте настрелял сразу 13 кругов штрафа и в итоге занял восьмое место.
Победителями стала австрийская команда, которую представляли Лиза Тереза Хаузер и Феликс Лейтнер. Пара стартовала четвертой после масстарта, но выдала лучшую среди всех команд стрельбу.
Второе место заняли россияне Евгения Буртасова и Матвей Елисеев.
Заключил пьедестал чешский тандем Маркета Давыдова/Михал Крчмарж.
Результаты гонки:
- Австрия (Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер, 2 промаха) 32:15,5
- РоSSия (Евгения Буртасова/Матвей Елисеев, 3) +56,8
- Чехия (Маркета Давыдова/Михал Крчмарж, 5) +59,7
- Германия (Янина Хеттих/Эрик Лессер, 8) +1:19,1
- Швейцария (Елена Хекки/Йоша Буркгальтер, 6) +1:19,2
- Финляндия (Мари Эдер/Теро Сеппяля, 7) +1:32,7
- Италия (Доротея Вирер/Лукас Хофер, 6) +1:58,7
- УКРАИНА (Юлия Джима/Дмитрий Пидручный, 13) +2:27,0
- Канада (Эмма Ландер/Скотт Гоу, 8) +2:32,3
- Германия II (Ванесса Хинц/Бенедикт Долль, 8) +2:40,3.