Украина провалила биатлонную Рождественскую гонку

Тандем Джима/Пидручный финишировал восьмым.

Украина провалила биатлонную Рождественскую гонку
Дмитро Підручний
Фото: biathlon.com.ua

В немецком Рупольдинге состоялась биатлонная традиционная ежегодная "Рождественская гонка", имеющая официальное название World Team Challenge.

Это коммерческое соревнование состоит из двух гонок – масстарта и преследования, в которых принимают участие 10 пар спортсменов из разных стран. Победителя определяют по итогам пасьюта.

Сборную Украины представлял тандем Юлия Джима/Дмитрий Пидручный, который завершил масстарт вторым. Однако в персьюте настрелял сразу 13 кругов штрафа и в итоге занял восьмое место.

Победителями стала австрийская команда, которую представляли Лиза Тереза Хаузер и Феликс Лейтнер. Пара стартовала четвертой после масстарта, но выдала лучшую среди всех команд стрельбу.

Второе место заняли россияне Евгения Буртасова и Матвей Елисеев.

Заключил пьедестал чешский тандем Маркета Давыдова/Михал Крчмарж.

Результаты гонки:

  1. Австрия (Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер, 2 промаха) 32:15,5
  2. РоSSия (Евгения Буртасова/Матвей Елисеев, 3) +56,8
  3. Чехия (Маркета Давыдова/Михал Крчмарж, 5) +59,7
  4. Германия (Янина Хеттих/Эрик Лессер, 8) +1:19,1
  5. Швейцария (Елена Хекки/Йоша Буркгальтер, 6) +1:19,2
  6. Финляндия (Мари Эдер/Теро Сеппяля, 7) +1:32,7
  7. Италия (Доротея Вирер/Лукас Хофер, 6) +1:58,7
  8. УКРАИНА (Юлия Джима/Дмитрий Пидручный, 13) +2:27,0
  9. Канада (Эмма Ландер/Скотт Гоу, 8) +2:32,3
  10. Германия II (Ванесса Хинц/Бенедикт Долль, 8) +2:40,3.

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