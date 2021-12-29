Украина провалила биатлонную Рождественскую гонку

В немецком Рупольдинге состоялась биатлонная традиционная ежегодная "Рождественская гонка", имеющая официальное название World Team Challenge.

Это коммерческое соревнование состоит из двух гонок – масстарта и преследования, в которых принимают участие 10 пар спортсменов из разных стран. Победителя определяют по итогам пасьюта.

Сборную Украины представлял тандем Юлия Джима/Дмитрий Пидручный, который завершил масстарт вторым. Однако в персьюте настрелял сразу 13 кругов штрафа и в итоге занял восьмое место.

Победителями стала австрийская команда, которую представляли Лиза Тереза Хаузер и Феликс Лейтнер. Пара стартовала четвертой после масстарта, но выдала лучшую среди всех команд стрельбу.

Второе место заняли россияне Евгения Буртасова и Матвей Елисеев.

Заключил пьедестал чешский тандем Маркета Давыдова/Михал Крчмарж.

Результаты гонки: