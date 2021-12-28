Умер младший брат Марадоны Уго. Футбол

Младший брат бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны умер в итальянском Неаполе. Причиной смерти 52-летнего экс-футболиста и тренера Уго Марадоны стала остановка сердца.

Мужчину госпитализировали, но врачи не смогли его спасти, сообщает Sportmediaset.

Уго Марадона известен по выступлениям за итальянский "Асколи", венский "Рапид" и испанский "Райо Вальекано". В качестве тренера он возглавлял клуб "Пуэрто-Рико Айлендерс".

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью.