Умер младший брат Марадоны Уго. Футбол

Причиной смерти 52-летнего экс-футболиста и тренера стала остановка сердца.

Умер младший брат Марадоны Уго
Дієго та Уго Марадона
Фото: sportmediaset.mediaset.it

Младший брат бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны умер в итальянском Неаполе. Причиной смерти 52-летнего экс-футболиста и тренера Уго Марадоны стала остановка сердца.

Мужчину госпитализировали, но врачи не смогли его спасти, сообщает Sportmediaset.

Уго Марадона известен по выступлениям за итальянский "Асколи", венский "Рапид" и испанский "Райо Вальекано". В качестве тренера он возглавлял клуб "Пуэрто-Рико Айлендерс".

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дарья Белодед засветила роскошное кольцо с огромным камнемДарья Белодед засветила роскошное кольцо с огромным камнем
"Мерседес" первым из команд Формулы-1 запустил мотор болида 2022 года"Мерседес" первым из команд Формулы-1 запустил мотор болида 2022 года
Пеле спустя почти месяц выписали из клиники. Футбол
Гол украинки Овдийчук признан лучшим в групповом раунде женской Лиги чемпионовГол украинки Овдийчук признан лучшим в групповом раунде женской Лиги чемпионов
Мбаппе, Левандовски и Роналду стали победителями премии Globe Soccer Awards. ФутболМбаппе, Левандовски и Роналду стали победителями премии Globe Soccer Awards. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Луческу предложил одноклубникам из Бухареста 12 игроков "Динамо". ФутболЛуческу предложил одноклубникам из Бухареста 12 игроков "Динамо". Футбол
КДК УАФ оштрафовал клуб УПЛ за то, что игроки давали интервью не на украинском языке. ФутболКДК УАФ оштрафовал клуб УПЛ за то, что игроки давали интервью не на украинском языке. Футбол
Луческу – лучший тренер года в Украинской премьер-лиге. ФутболЛуческу – лучший тренер года в Украинской премьер-лиге. Футбол
Мбаппе, Левандовски и Роналду стали победителями премии Globe Soccer Awards. ФутболМбаппе, Левандовски и Роналду стали победителями премии Globe Soccer Awards. Футбол
Роналдо выплатит долг "Крузейро" перед ФИФА в размере €7,7 млн. ФутболРоналдо выплатит долг "Крузейро" перед ФИФА в размере €7,7 млн. Футбол
Вследствие COVID-19 умер чемпион мира по кикбоксингу, выступавший против вакцинацииВследствие COVID-19 умер чемпион мира по кикбоксингу, выступавший против вакцинации
КДК УАФ оштрафовал "Динамо" за расистские проявления болельщиков. ФутболКДК УАФ оштрафовал "Динамо" за расистские проявления болельщиков. Футбол
Пеле спустя почти месяц выписали из клиники. Футбол
Селезнев назвал журналиста, подавшего на него заявление в полицию, трансгендером. ФутболСелезнев назвал журналиста, подавшего на него заявление в полицию, трансгендером. Футбол
Беленюк признан лучшим спортсменом Украины в 2021 году по версии Ассоциации спортивных журналистов. ФутболБеленюк признан лучшим спортсменом Украины в 2021 году по версии Ассоциации спортивных журналистов. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости