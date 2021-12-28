Луческу – лучший тренер года в Украинской премьер-лиге. Футбол
Главный тренер чемпионов Украины опередил коллег из цеха.
Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего наставника клуба Украинской Премьер-лиги в 2021 году.
Первое место занял главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу.
На втором месте оказался наставник "Зари" Виктор Скрипник, а замкнул своеобразный пьедестал Игорь Йовичевич, возглавляющий "Днепр-1".
Рейтинг лучших тренеров УПЛ в 2021 году:
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Мирча Луческу (Динамо) – 4,50 балла
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Виктор Скрипник (Заря) – 4,34
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Игорь Йовичевич (Днепр-1) – 4,30
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Луиш Каштру (Шахтер) – 4,22
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Роберто Де Дзерби (Шахтер) – 4,20.
Отметим, что Каштру руководил "горняками" первой половины 2021 года, после чего его сменил Де Дзерби.
Оценка специалистов проводилась по пяти критериям – номинальный результат команды, трудности в построении и управлении подчиненными, мастерство в работе с кадрами, тренерское мастерство и накопительный критерий.
Средний балл выводился из оценок, которые каждый тур выставлялись тренерам.