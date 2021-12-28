Луческу – лучший тренер года в Украинской премьер-лиге. Футбол

Главный тренер чемпионов Украины опередил коллег из цеха.

Мирча Луческу
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Мирча Луческу

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего наставника клуба Украинской Премьер-лиги в 2021 году.

Первое место занял главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу.

На втором месте оказался наставник "Зари" Виктор Скрипник, а замкнул своеобразный пьедестал Игорь Йовичевич, возглавляющий "Днепр-1".

Рейтинг лучших тренеров УПЛ в 2021 году:

  1. Мирча Луческу (Динамо) – 4,50 балла

  2. Виктор Скрипник (Заря) – 4,34

  3. Игорь Йовичевич (Днепр-1) – 4,30

  4. Луиш Каштру (Шахтер) – 4,22

  5. Роберто Де Дзерби (Шахтер) – 4,20.

Отметим, что Каштру руководил "горняками" первой половины 2021 года, после чего его сменил Де Дзерби.

Оценка специалистов проводилась по пяти критериям – номинальный результат команды, трудности в построении и управлении подчиненными, мастерство в работе с кадрами, тренерское мастерство и накопительный критерий.

Средний балл выводился из оценок, которые каждый тур выставлялись тренерам.

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