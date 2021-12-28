Мбаппе, Левандовски и Роналду стали победителями премии Globe Soccer Awards. Футбол

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Накануне в Дубае (ОАЭ) в рамках программы всемирной выставки Экспо-2020 состоялась официальная ежегодная церемония награждения Globe Soccer Awards-2021.

Лучшим игроком 2021 года признан нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Отметим, чаще всего лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards признавали Криштиану Роналду – 4 раза за последние 5 лет.

Криштиану и в этот раз "не ушел с поля" без награды. Португальец признан лучшим бомбардиром всех времен. Роналду, который в 2021 году с 46 забитыми мячами уступил только четырем игрокам, первым в профессиональном футболе забил 800 голов.

Cristiano Ronaldo needs no introduction to the Globe Soccer audience as he has been the winner of multiple Best Player awards, and has always been a mega star attraction at the awards ceremony. pic.twitter.com/HgRPScDmDb — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021

Добавим, что лучшим женским игроком года стала испанка Алексия Путельяс из "Барселоны".

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски получил приз Марадоны как лучший бомбардир года. В 2021 году поляк забил 69 голов и сделал 10 ассистов.

Robert Lewandowski presented with the 2021 Globe Soccer MARADONA AWARD, by HH Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum — Chairman of Dubai Sports Council ? @lewy_official @dubaisc @sheikhmansoor #Lewandowski #RL9 #globesoccer pic.twitter.com/I8LcjTVM7k — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021

На эту награду претендовали Килиан Мбаппе и Эрлинг Голланд – у обоих форвардов по 49 голов. На четвертом месте расположился Карим Бензем (47).

Globe Soccer Awards – ежегодная церемония награждения, на которой отмечают игроков, которые достигли самых высоких результатов в футболе.

Победителей в разных номинациях определяют путем голосования. Церемонию награждения организует Европейская ассоциация клубов и футбольных агентов.

Напомним, победителем в номинации "Лучший футбольный мужской клуб" признан "Челси".