Мбаппе, Левандовски и Роналду стали победителями премии Globe Soccer Awards. Футбол

В Дубае прошла ежегодная церемония награждения.

Фото: твиттер

Накануне в Дубае (ОАЭ) в рамках программы всемирной выставки Экспо-2020 состоялась официальная ежегодная церемония награждения Globe Soccer Awards-2021.

Лучшим игроком 2021 года признан нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Kylian Mbapp? of PSG and France crowned BEST MEN’S PLAYER OF THE YEAR at Globe Soccer Awards 2021 ? ?@KMbappe @TikTokMENA @dubaisc #Mbappe #TikTok @equipedefrance @PSG_inside #globesoccer pic.twitter.com/25AquMns5O

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021

Отметим, чаще всего лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards признавали Криштиану Роналду – 4 раза за последние 5 лет.

Криштиану и в этот раз "не ушел с поля" без награды. Португальец признан лучшим бомбардиром всех времен. Роналду, который в 2021 году с 46 забитыми мячами уступил только четырем игрокам, первым в профессиональном футболе забил 800 голов.

Cristiano Ronaldo needs no introduction to the Globe Soccer audience as he has been the winner of multiple Best Player awards, and has always been a mega star attraction at the awards ceremony. pic.twitter.com/HgRPScDmDb

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021

Добавим, что лучшим женским игроком года стала испанка Алексия Путельяс из "Барселоны".

Alexia Putellas, the 2021 BEST WOMEN'S PLAYER OF THE YEAR ? on stage to accept the BEST WOMEN'S CLUB OF THE YEAR award at for Barcelona Femen? ?@alexiaputellas @fcbfemeni @dubaisc @abudhabimedia #FCBarcelona #AlexiaPutellas @WaldorfDIFC #waldorfdifc #globesoccer pic.twitter.com/cbUELaEOaQ

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски получил приз Марадоны как лучший бомбардир года. В 2021 году поляк забил 69 голов и сделал 10 ассистов.

Robert Lewandowski presented with the 2021 Globe Soccer MARADONA AWARD, by HH Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum — Chairman of Dubai Sports Council ?@lewy_official @dubaisc @sheikhmansoor #Lewandowski #RL9 #globesoccer pic.twitter.com/I8LcjTVM7k

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021

На эту награду претендовали Килиан Мбаппе и Эрлинг Голланд – у обоих форвардов по 49 голов. На четвертом месте расположился Карим Бензем (47).

Globe Soccer Awards – ежегодная церемония награждения, на которой отмечают игроков, которые достигли самых высоких результатов в футболе.

Победителей в разных номинациях определяют путем голосования. Церемонию награждения организует Европейская ассоциация клубов и футбольных агентов.

Напомним, победителем в номинации "Лучший футбольный мужской клуб" признан "Челси".

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