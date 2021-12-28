Роналдо выплатит долг "Крузейро" перед ФИФА в размере €7,7 млн. Футбол

Президент "Крузейро" Сержио Сантос Родригес сообщил, что новый владелец клуба Роналдо выплатит долг перед Международной федерацией футбола (ФИФА) в размере 7,7 млн. евро.

"Роналдо выплатит долг "Крузейро" перед ФИФА, - приводит слова Родригеса Mundo Deportivo. - Теоретически он принадлежит ассоциации, но должен быть выплачен, иначе не будет возможности играть.

В 2022 году "Крузейро" будет иметь большие расходы на заключение контракта с Родригиньо. Мы с Роналдо хотим гарантировать хорошие результаты без задержек с зарплатами и санкциями со стороны федерации", - заявил Родригес.

Напомним, в текущем месяце Роналдо приобрел 90% акций "Крузейро" за €62,5 млн.

Кроме того, в 2018 году Роналдо приобрел 51% акций клуба "Реал Вальядолид" за €30 млн и стал владельцем и президентом испанской команды.

Роналдо завершил карьеру игрока в 2011 году.