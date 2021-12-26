Двое хоккеистов провалились под лед на матче чемпионата Швейцарии

Фото: freshfocus

Во время матча Швейцарской хоккейной лиги произошел неприятный и крайне редкий случай: два игрока упали в яму, используемую для сбора снега, который образуют игроки своими коньками, катаясь по льду.

Le Matin.

На 14-й минуте встречи защитник "Лангенталя" Тайлер Хиггинс и нападающий "Сьерры" Арно Монтандон в борьбе за шайбу влетели в борт в том месте, где открывается дверца для выезда на лед комбайна для заливки площадки.

Фото: freshfocus

Машина как раз и должна была размещаться на этом месте, но там ее не оказалось. В результате хоккеисты провалились под лед.

Фото: freshfocus

Все могло закончиться не только испугом для Тайлера и Арно и мокрой формой. Яма, в которую они упали, разделена на две части железным прутом. Но, к счастью, все обошлось только купанием.

Фото: freshfocus

К хоккеистам подбежали судьи и другие игроки и вытащили их из воды.