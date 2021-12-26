КДК УАФ оштрафовал "Динамо" за расистские проявления болельщиков. Футбол

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал киевское "Динамо" на 350 тысяч гривен.

"КДК УАФ, рассмотрев дело по поводу проявлений расизма болельщиками ФК "Динамо" (Киев) во время матча 14-го тура чемпионата УПЛ 6 ноября 2021 года ФК "Динамо" (Киев) – ФК "Ворскла" (Полтава), обязал ФК "Динамо" (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 250 000 гривен и обязал ФК "Динамо" (Киев) провести один матч без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона УПЛ-2021/2022, - говорится в официальном заявлении УАФ.

Добавим, что на проявления расизма в матче, завершившимся поражением киевлян (1:2) "Динамо", пожаловался 26-летний форвард полтавского клуба Лукас Рангел.

Кроме того, "за демонстрацию болельщиками ФК "Динамо" (Киев) и ФК "Шахтер" (Донецк) во время матча 10-го тура чемпионата УПЛ 3 октября 2021 ФК "Динамо" (Киев) - ФК "Шахтер" (Донецк) баннеров, унижающих честь и достоинство соперников" КДК УАФ применил к обоим клубам санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 000 гривен.

Комитет обязал ФК "Динамо" (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 гривен за безосновательные и некорректные высказывания помощника главного тренера ФК "Динамо" (Киев) Эмилиана Караса в адрес главного арбитра матча ФК "Мариуполь" (Мариуполь) ) – "Динамо" (Киев), сообщили в пресс-службе УАФ.