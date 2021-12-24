Олимпийский призер по каратэ рассказал о причинах потасовки с депутатом "Свободы" на сессии Львовского районного совета

Горуна подозревает, что инициатор конфликта работал на публику.

Олимпийский призер по каратэ рассказал о причинах потасовки с депутатом "Свободы" на сессии Львовского районного совета
Станислав Горуна
Фото: НОК України

Бронзовый призер Олимпиады-2020 и депутат "Самопомощи" Станислав Горуна рассказал подробности конфликта с представителем "Свободы" Богданом Федуном на заседании Львовского районного совета.

"Он начал кричать, что я "вата". Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты сказал бы мне это при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь, как сопляк", - рассказал в интервью zaxid.net Горюна.

"Он начал меня оскорблять и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом коленом, рукой на меня замахнулся. Я просто повалил его на землю", - объяснил каратист.

Накануне 27-летний ветеран АТО/ООС Федун во время заседания Львовского районного совета устроил драку с 32-летним Горуной. Причиной разборок стали давние высказывания Горуны о "спорте вне политики".

Добавим, что Горуна впервые стал депутатом на местных выборах 2020 года.

Федун тоже стал депутатом впервые, официально временно безработный, был главой Львовской ячейки Всеукраинской общественной организации "Сокол", участвовал в войне на востоке Украины в составе добровольческого подразделения "Карпатская Сич".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дарья Белодед засветила роскошное кольцо с огромным камнемДарья Белодед засветила роскошное кольцо с огромным камнем
Шеф Mercedes в Формуле-1 и Гамильтон проигнорировали гала-церемонию награждения FIAШеф Mercedes в Формуле-1 и Гамильтон проигнорировали гала-церемонию награждения FIA
Сборные Бразилии и Аргентины станут участниками Лиги наций - член исполкома УЕФА. ФутболСборные Бразилии и Аргентины станут участниками Лиги наций - член исполкома УЕФА. Футбол
Гол украинки Овдийчук – среди претендентов на звание лучшего на групповом этапе женской Лиги чемпионовГол украинки Овдийчук – среди претендентов на звание лучшего на групповом этапе женской Лиги чемпионов
Против экс-футболиста сборной Украины Селезнева возбудили уголовное делоПротив экс-футболиста сборной Украины Селезнева возбудили уголовное дело
Блок рекламы


Похожие новости
Призер Олимпийских игр по каратэ подрался с ветераном АТО на сессии Львовского районного советаПризер Олимпийских игр по каратэ подрался с ветераном АТО на сессии Львовского районного совета
Украинцы Аникеев и Иванов стали призерами чемпионата мира по шашкамУкраинцы Аникеев и Иванов стали призерами чемпионата мира по шашкам
Женская баскетбольная сборная Украины разгромила бронзового призера Олимпиады-2020 в квалификации Евро-2023Женская баскетбольная сборная Украины разгромила бронзового призера Олимпиады-2020 в квалификации Евро-2023
В Киеве на НСК "Олимпийский" в течение двух дней будет работать пункт прививки от ковида. ФутболВ Киеве на НСК "Олимпийский" в течение двух дней будет работать пункт прививки от ковида. Футбол
Дарья Белодед рассказала, как отпраздновала свое 21-летиеДарья Белодед рассказала, как отпраздновала свое 21-летие
Украинским призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио выплатили более полумиллиарда гривенУкраинским призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио выплатили более полумиллиарда гривен
Промоутер Усика рассказал, когда состоится реванш с ДжошуаПромоутер Усика рассказал, когда состоится реванш с Джошуа
Промоутер Джошуа рассказал о реакции клиента на возможный реванш с Усиком в КиевеПромоутер Джошуа рассказал о реакции клиента на возможный реванш с Усиком в Киеве
Ультрас избили депутата Киевского горсовета после матча "Динамо" - "Шахтер". ФутболУльтрас избили депутата Киевского горсовета после матча "Динамо" - "Шахтер". Футбол
Украинский рефери, который отсудил бой Усик - Джошуа, рассказал об атмосфере на стадионеУкраинский рефери, который отсудил бой Усик - Джошуа, рассказал об атмосфере на стадионе
Последние новости
Подгружаем последние новости