Олимпийский призер по каратэ рассказал о причинах потасовки с депутатом "Свободы" на сессии Львовского районного совета

Бронзовый призер Олимпиады-2020 и депутат "Самопомощи" Станислав Горуна рассказал подробности конфликта с представителем "Свободы" Богданом Федуном на заседании Львовского районного совета.

"Он начал кричать, что я "вата". Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты сказал бы мне это при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь, как сопляк", - рассказал в интервью zaxid.net Горюна.

"Он начал меня оскорблять и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом коленом, рукой на меня замахнулся. Я просто повалил его на землю", - объяснил каратист.

Накануне 27-летний ветеран АТО/ООС Федун во время заседания Львовского районного совета устроил драку с 32-летним Горуной. Причиной разборок стали давние высказывания Горуны о "спорте вне политики".

Добавим, что Горуна впервые стал депутатом на местных выборах 2020 года.

Федун тоже стал депутатом впервые, официально временно безработный, был главой Львовской ячейки Всеукраинской общественной организации "Сокол", участвовал в войне на востоке Украины в составе добровольческого подразделения "Карпатская Сич".