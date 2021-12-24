Пеле спустя почти месяц выписали из клиники. Футбол

Король футбола в начале декабря был госпитализирован.

81-летняя легенда мирового футбола Пеле в своем Instagram сообщил, что его выписали из больницы.

"Как я вам и обещал, Рождество проведу с семьей. Я возвращаюсь домой. Спасибо за все позитивные сообщения".

Напомним, бразилец был госпитализирован в начале декабря для прохождения планового курса лечения опухоли толстой кишки.

В сентябре Пеле перенес операцию по удалению опухоли.

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