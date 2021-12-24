Новостей.COM ⇒
2021-12-24
Пеле спустя почти месяц выписали из клиники. Футбол
Король футбола в начале декабря был госпитализирован.
81-летняя легенда мирового футбола Пеле в своем Instagram сообщил, что его выписали из больницы.
"Как я вам и обещал, Рождество проведу с семьей. Я возвращаюсь домой. Спасибо за все позитивные сообщения".
Напомним, бразилец был госпитализирован в начале декабря для прохождения планового курса лечения опухоли толстой кишки.
В сентябре Пеле перенес операцию по удалению опухоли.