"Мерседес" первым из команд Формулы-1 запустил мотор болида 2022 года

Команда немецкого автопроизводителя готова вернуть утерянный в этом году титул в личном зачете.

Фото: motorsport.com Льюис Гамильтон

Прошла всего декада с момента окончания сезона-2021 в Формуле-1, чемпионом которого в личном зачете стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", а уже чемпионская команда Mercedes AMG Petronas Motorsport в погоне за своим 9-м подряд Кубком конструкторов опубликовала видео запуска двигателя Болида 2022 года.

С начала турбоэры в "Королевских гонках" рева двигателя мы привычно не услышали, но представление о звучании двигателя будущего сезона получили.

"Новая эра Формулы 1 начинается прямо здесь... Впервые запускаем нашу машину Формулы-1 2022 – W13 ЖИВ", - озаглавила ролик пресс-служба "Мерседеса".