Призер Олимпийских игр по каратэ подрался с ветераном АТО на сессии Львовского районного совета

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Сегодня, 23 декабря, во время заседания Львовского районного совета представитель партии "Самопомич, бронзовый призер Олимпиады-2020 по карате Станислав Горуна вступил в стычку с депутатом от ВО "Свобода", ветераном АТО Богданом Федуном, сообщает lviv.depo.ua со ссылкой на "Вголос".

Причиной конфликта могли стать неоднозначные политические высказывания Горуны.

Спортсмен из Львова ранее отметился поездками в РоSSию во время войны и заявлениями о том, что "спорт вне политики".

Напомним, в августе Горуна встал на защиту украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которая обнялась и сфотографировалась с роSSийской спортсменкой Марией Ласицкене после соревнований.

Такое высказывание Горуны вызвало шквал критики в ветеранской среде Львова. Представители ветеранских организаций даже призвали "Самопомич" лишить Горну депутатского мандата.