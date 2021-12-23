Селезнев назвал журналиста, подавшего на него заявление в полицию, трансгендером. Футбол

Форвард "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал скандальный эпизод с телефонными угрозами журналисту Андрею Сенькиву.

"Я прочитал ложную информацию о себе от этого человека. Я позвонил ему и сказал, что она не соответствует действительности. При этом и главный в то время тренер "Миная" Леонов подтвердил мои слова, а также вся команда.

Я в раздевалке как отец футболистам "Возьмите любого игрока команды и спросите у него об этом. С первого дня в клубе я пытался делать все, чтобы команда была как одна семья. Так было у меня в "Днепре", - заявил Селезнев в интервью "Футбол 1/2/3".

"Сенькив предоставил недостоверную информацию и не предоставил никаких доказательств. Да, возможно, мне следует использовать меньше нецензурной лексики, но я эмоциональный человек. Он меня провоцировал. Я ведь не знал, что он записывает этот разговор.

Как мужчина, он должен меня предупредить, но он оказался трансгендером. Это просто самый дешевый хайп. Я ему угрожал? Да, я мог что-то сказать, но я никого не буду бить, тем более - трансгендера", - отметил экс-игрок сборной Украины.

Напомним, Селезнев, не удовлетворенный заявлениями журналиста в эфире, в телефонном разговоре пригрозил приехать в студию и избить Сенькива.

Журналист на это подал заявление в полицию, открывшую уголовное дело против форварда "Миная".