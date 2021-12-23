Беленюк признан лучшим спортсменом Украины в 2021 году по версии Ассоциации спортивных журналистов. Футбол

Олимпийский чемпион опередил Усика и Романчука.

Фото: uspa.com.ua

Ассоциация спортивных журналистов Украины представила лучших спортсменов страны по итогам 2021 года.

Первое место занял олимпийский чемпион Токио-2020, борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

По итогам голосования Беленюк получил 113 баллов. На втором месте расположился пловец Михаил Романчук, выигравший "серебро" и "бронзу" на Играх в Токио.

Третье место – у Людмилы Лузан, которая также стала серебряным и бронзовым призером Олимпиады-2020 в гребле на каноэ.

Лучшие спортсмены Украины 2021 года

  1. Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) – 113 (баллов)

  2. Михаил Романчук (плавание) – 75

  3. Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) – 72

  4. Александр Усик (профессиональный бокс) – 71

  5. Елена Костевич – 48

  6. Андрей Ярмоленко (футбол) – 34

  7. Анастасия Савчук – Марта Федина (артистическое плавание) – 32

  8. Элина Свитолина (теннис) – 27

  9. Дарья Белодид (дзюдо) – 26

  10. Елена Старикова (велоспорт) – 22

  11. Анжелика Терлюга (карате)

  12. Александр Хижняк (бокс) – 16

  13. Парвиз Насибов (борьба греко-римского стиля) – 12

  14. Игорь Рейзлин (фехтование) – 11

  15. Алла Черкасова (борьба) – 7

  16. Ярослава Магучих (легкая атлетика) – 5

  • 17-19 Ирина Коляденко (3)

  • 17-19 Станислав Горуна (карате) – 3

  • 17-19 Олег Омельчук (стрельба) – 3

  • 20 Юрий Захареев (бокс) – 1.

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