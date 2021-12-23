Беленюк признан лучшим спортсменом Украины в 2021 году по версии Ассоциации спортивных журналистов. Футбол

Фото: uspa.com.ua

Ассоциация спортивных журналистов Украины представила лучших спортсменов страны по итогам 2021 года.

Первое место занял олимпийский чемпион Токио-2020, борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

По итогам голосования Беленюк получил 113 баллов. На втором месте расположился пловец Михаил Романчук, выигравший "серебро" и "бронзу" на Играх в Токио.

Третье место – у Людмилы Лузан, которая также стала серебряным и бронзовым призером Олимпиады-2020 в гребле на каноэ.

Лучшие спортсмены Украины 2021 года

Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) – 113 (баллов) Михаил Романчук (плавание) – 75 Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) – 72 Александр Усик (профессиональный бокс) – 71 Елена Костевич – 48 Андрей Ярмоленко (футбол) – 34 Анастасия Савчук – Марта Федина (артистическое плавание) – 32 Элина Свитолина (теннис) – 27 Дарья Белодид (дзюдо) – 26 Елена Старикова (велоспорт) – 22 Анжелика Терлюга (карате) Александр Хижняк (бокс) – 16 Парвиз Насибов (борьба греко-римского стиля) – 12 Игорь Рейзлин (фехтование) – 11 Алла Черкасова (борьба) – 7 Ярослава Магучих (легкая атлетика) – 5