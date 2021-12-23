Беленюк признан лучшим спортсменом Украины в 2021 году по версии Ассоциации спортивных журналистов. Футбол
Олимпийский чемпион опередил Усика и Романчука.
Ассоциация спортивных журналистов Украины представила лучших спортсменов страны по итогам 2021 года.
Первое место занял олимпийский чемпион Токио-2020, борец греко-римского стиля Жан Беленюк.
По итогам голосования Беленюк получил 113 баллов. На втором месте расположился пловец Михаил Романчук, выигравший "серебро" и "бронзу" на Играх в Токио.
Третье место – у Людмилы Лузан, которая также стала серебряным и бронзовым призером Олимпиады-2020 в гребле на каноэ.
Лучшие спортсмены Украины 2021 года
-
Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) – 113 (баллов)
-
Михаил Романчук (плавание) – 75
-
Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) – 72
-
Александр Усик (профессиональный бокс) – 71
-
Елена Костевич – 48
-
Андрей Ярмоленко (футбол) – 34
-
Анастасия Савчук – Марта Федина (артистическое плавание) – 32
-
Элина Свитолина (теннис) – 27
-
Дарья Белодид (дзюдо) – 26
-
Елена Старикова (велоспорт) – 22
-
Анжелика Терлюга (карате)
-
Александр Хижняк (бокс) – 16
-
Парвиз Насибов (борьба греко-римского стиля) – 12
-
Игорь Рейзлин (фехтование) – 11
-
Алла Черкасова (борьба) – 7
-
Ярослава Магучих (легкая атлетика) – 5
-
17-19 Ирина Коляденко (3)
-
17-19 Станислав Горуна (карате) – 3
-
17-19 Олег Омельчук (стрельба) – 3
-
20 Юрий Захареев (бокс) – 1.