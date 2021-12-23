Украина завершила год на 25-м месте в рейтинге ФИФА
Среди европейских команд украинцы – 15-е.
Сборная Украины завершила 2021 год на 25-м месте в рейтинге ФИФА.
Среди представителей УЕФА украинская национальная команда занимает 15-е место в рейтинге.
Рейтинг ФИФА
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Бельгия 1828,45
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Бразилия 1826,35
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Франция 1786,15
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Англия 1755,52
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Аргентина 1750,51
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Италия 1740,77
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Испания 1704,75
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Португалия 1660,25
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Дания 1654,54
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Нидерланды 1653,73
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25 Украина 1535.08.
Полный рейтинг.
Напомним, в ноябре подчиненные Александра Петракова обыграли Боснию и Герцеговину (2:0), благодаря чему вышли в плей-офф квалификации Чемпионата мира-2022.
Матчи этой стадии турнира пройдут в марте 2022 года. В полуфинале Украина сыграет против Шотландии на выезде, а в случае победы выйдет на сильнейшего в паре Уэльс – Австрия.
Потенциальные соперники "сине-желтых" в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Уэльс – 19, Австрия – 31, Шотландия – 38.