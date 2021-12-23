Украина завершила год на 25-м месте в рейтинге ФИФА

Среди европейских команд украинцы – 15-е.

Сборная Украины
Фото: УАФ
Сборная Украины

Сборная Украины завершила 2021 год на 25-м месте в рейтинге ФИФА.

Среди представителей УЕФА украинская национальная команда занимает 15-е место в рейтинге.

Рейтинг ФИФА

  1. Бельгия 1828,45

  2. Бразилия 1826,35

  3. Франция 1786,15

  4. Англия 1755,52

  5. Аргентина 1750,51

  6. Италия 1740,77

  7. Испания 1704,75

  8. Португалия 1660,25

  9. Дания 1654,54

  10. Нидерланды 1653,73

Полный рейтинг.

Напомним, в ноябре подчиненные Александра Петракова обыграли Боснию и Герцеговину (2:0), благодаря чему вышли в плей-офф квалификации Чемпионата мира-2022.

Матчи этой стадии турнира пройдут в марте 2022 года. В полуфинале Украина сыграет против Шотландии на выезде, а в случае победы выйдет на сильнейшего в паре Уэльс – Австрия.

Потенциальные соперники "сине-желтых" в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Уэльс – 19, Австрия – 31, Шотландия – 38.

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