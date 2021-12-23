Украина завершила год на 25-м месте в рейтинге ФИФА

Фото: УАФ Сборная Украины

Сборная Украины завершила 2021 год на 25-м месте в рейтинге ФИФА.

Среди представителей УЕФА украинская национальная команда занимает 15-е место в рейтинге.

Рейтинг ФИФА

Бельгия 1828,45 Бразилия 1826,35 Франция 1786,15 Англия 1755,52 Аргентина 1750,51 Италия 1740,77 Испания 1704,75 Португалия 1660,25 Дания 1654,54 Нидерланды 1653,73

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25 Украина 1535.08.

Полный рейтинг.

Напомним, в ноябре подчиненные Александра Петракова обыграли Боснию и Герцеговину (2:0), благодаря чему вышли в плей-офф квалификации Чемпионата мира-2022.

Матчи этой стадии турнира пройдут в марте 2022 года. В полуфинале Украина сыграет против Шотландии на выезде, а в случае победы выйдет на сильнейшего в паре Уэльс – Австрия.

Потенциальные соперники "сине-желтых" в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Уэльс – 19, Австрия – 31, Шотландия – 38.