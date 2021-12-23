Против экс-футболиста сборной Украины Селезнева возбудили уголовное дело

Подал заявление журналист Сенькив.

Фото: sport.segodnya.ua

Журналист и ведущий футбольного шоу "ТаТоТаке" Андрей Сенькив сообщил, что по его заявлению полиция возбудила уголовное дело в отношении форварда "Миная", экс-нападающего сборной Украины Евгения Селезнева.

"Полиция открыла уголовное производство по этому делу. Статья 345-1 "Угроза или насилие в отношении журналиста". Лишение свободы сроком до трех лет", – написал у себя в Facebook Сенькив.

Напомним, Селезнев, не удовлетворенный заявлениями журналиста в эфире, по телефону пригрозил приехать в студию и избить Сенькива.

Запись этого и других разговоров с футболистом Сеньков выложил в сеть.

Напомним, Селезнев приблизился к абсолютному бомбардирскому рекорду Реброва и Шацких в чемпионатах Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дарья Белодед засветила роскошное кольцо с огромным камнемДарья Белодед засветила роскошное кольцо с огромным камнем
Шеф Mercedes в Формуле-1 и Гамильтон проигнорировали гала-церемонию награждения FIAШеф Mercedes в Формуле-1 и Гамильтон проигнорировали гала-церемонию награждения FIA
Сборные Бразилии и Аргентины станут участниками Лиги наций - член исполкома УЕФА. ФутболСборные Бразилии и Аргентины станут участниками Лиги наций - член исполкома УЕФА. Футбол
В аэропорту Буэнос-Айреса установили скульптуру Марадоны. ФутболВ аэропорту Буэнос-Айреса установили скульптуру Марадоны. Футбол
Гол украинки Овдийчук – среди претендентов на звание лучшего на групповом этапе женской Лиги чемпионовГол украинки Овдийчук – среди претендентов на звание лучшего на групповом этапе женской Лиги чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
Беленюк признан лучшим спортсменом Украины в 2021 году по версии Ассоциации спортивных журналистов. ФутболБеленюк признан лучшим спортсменом Украины в 2021 году по версии Ассоциации спортивных журналистов. Футбол
Яремчук – в символической сборной недели чемпионата Португалии. ФутболЯремчук – в символической сборной недели чемпионата Португалии. Футбол
Говорю тебе как друг, сыграешь в Суперлиге – закончишь с хоккеем, - президент ФХУ грозит вратарю сборной УкраиныГоворю тебе как друг, сыграешь в Суперлиге – закончишь с хоккеем, - президент ФХУ грозит вратарю сборной Украины
Сборная Украины сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией в Лиге наций. ФутболСборная Украины сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией в Лиге наций. Футбол
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболуСостоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу
В сотне самых влиятельных граждан Украины по версии издания "Фокус" – три действующих спортсменаВ сотне самых влиятельных граждан Украины по версии издания "Фокус" – три действующих спортсмена
World Triathlon ввела санкции против Федерации триатлона РоSSии из-за допингаWorld Triathlon ввела санкции против Федерации триатлона РоSSии из-за допинга
Перед матчем УПЛ против "Металлиста 1925" клубный автобус "Черноморца" забросали камнями и яйцами. ФутболПеред матчем УПЛ против "Металлиста 1925" клубный автобус "Черноморца" забросали камнями и яйцами. Футбол
Луческу провел 400-й матч в чемпионатах Украины. ФутболЛуческу провел 400-й матч в чемпионатах Украины. Футбол
Владимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отсутствие в ринге флага Украины после боя против КоммиВладимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отсутствие в ринге флага Украины после боя против Комми
Последние новости
Подгружаем последние новости