Против экс-футболиста сборной Украины Селезнева возбудили уголовное дело

Фото: sport.segodnya.ua

Журналист и ведущий футбольного шоу "ТаТоТаке" Андрей Сенькив сообщил, что по его заявлению полиция возбудила уголовное дело в отношении форварда "Миная", экс-нападающего сборной Украины Евгения Селезнева.

"Полиция открыла уголовное производство по этому делу. Статья 345-1 "Угроза или насилие в отношении журналиста". Лишение свободы сроком до трех лет", – написал у себя в Facebook Сенькив.

Напомним, Селезнев, не удовлетворенный заявлениями журналиста в эфире, по телефону пригрозил приехать в студию и избить Сенькива.

Запись этого и других разговоров с футболистом Сеньков выложил в сеть.

Напомним, Селезнев приблизился к абсолютному бомбардирскому рекорду Реброва и Шацких в чемпионатах Украины.