Дарья Белодед засветила роскошное кольцо с огромным камнем

Дарья Белодед совсем недавно сообщила о том, что берет временную паузу в профессиональном спорте. Сейчас украинская спортсменка, которую называют самой красивой дзюдоисткой в мире, сосредоточилась на своей светской жизни и активно ведет личный блог.

С поклонниками бронзовая призерка Олимпийских игр делится подробностями из своей жизни, рассказывает о тренировках, питании и показывает гардероб. 21-летняя Дарья Белодед также является одной из самых завидных холостячек в мире спорта и ее личная жизнь активно обсуждается, особенно после того как девушка засветила роскошное кольцо.

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз дзюдоистка поделилась кадрами из авто, представ перед камерой в белой шубке из искусственного меха, в драгоценных сережках и с впечатляющим кольцом на пальце, одетом хоть и не на безымянный палец, но очень похожем на обручальное.

На сегодняшнее время Дарья Белодед успела повстречаться с некоторыми звездами спорта - дзюдоистом Фабио Базиле и футболистом ФК "Динамо" Денисом Поповым. Последнее время все чаще появляются слухи, что в жизни спортсменки появился новый возлюбленный, а именно украинский спортсмен и политик, борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Жан Беленюк.

Спортсмены часто тренируются вместе, а также появляются на одних и тех же мероприятиях. Говоря об отношениях с Дарьей Белодед, Жан отметил, что спортсменка ему очень нравится и его не смущает даже 10-летняя разница в возрасте, однако он ищет себе девушку, которая могла бы посвятить себя семье.

"Дарья хорошая девочка. Думаю, смог бы завести отношения, в этом проблем нет. 10 лет разницы в возрасте это немало, но и не слишком много. Единственное, Даша – действующая спортсменка. У меня стоит вопрос в том, что это должна быть девочка, которая готова посвятить свою жизнь семье", — заявил олимпийский чемпион.

Напомним, Дарья Белодед призналась, почему рассталась с олимпийским чемпионом.