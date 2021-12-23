Дарья Белодед засветила роскошное кольцо с огромным камнем

Дарья Белодед совсем недавно сообщила о том, что берет временную паузу в профессиональном спорте. Сейчас украинская спортсменка, которую называют самой красивой дзюдоисткой в мире, сосредоточилась на своей светской жизни и активно ведет личный блог.

Самая красивая дзюдоистка мира Дарья Белодед засветила роскошное кольцо с огромным “камнем“

С поклонниками бронзовая призерка Олимпийских игр делится подробностями из своей жизни, рассказывает о тренировках, питании и показывает гардероб. 21-летняя Дарья Белодед также является одной из самых завидных холостячек в мире спорта и ее личная жизнь активно обсуждается, особенно после того как девушка засветила роскошное кольцо.

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз дзюдоистка поделилась кадрами из авто, представ перед камерой в белой шубке из искусственного меха, в драгоценных сережках и с впечатляющим кольцом на пальце, одетом хоть и не на безымянный палец, но очень похожем на обручальное.

Самая красивая дзюдоистка мира Дарья Белодед засветила роскошное кольцо с огромным “камнем“

На сегодняшнее время Дарья Белодед успела повстречаться с некоторыми звездами спорта - дзюдоистом Фабио Базиле и футболистом ФК "Динамо" Денисом Поповым. Последнее время все чаще появляются слухи, что в жизни спортсменки появился новый возлюбленный, а именно украинский спортсмен и политик, борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Жан Беленюк.

Спортсмены часто тренируются вместе, а также появляются на одних и тех же мероприятиях. Говоря об отношениях с Дарьей Белодед, Жан отметил, что спортсменка ему очень нравится и его не смущает даже 10-летняя разница в возрасте, однако он ищет себе девушку, которая могла бы посвятить себя семье.

Самая красивая дзюдоистка мира Дарья Белодед засветила роскошное кольцо с огромным “камнем“

"Дарья хорошая девочка. Думаю, смог бы завести отношения, в этом проблем нет. 10 лет разницы в возрасте это немало, но и не слишком много. Единственное, Даша – действующая спортсменка. У меня стоит вопрос в том, что это должна быть девочка, которая готова посвятить свою жизнь семье", — заявил олимпийский чемпион.

Напомним, Дарья Белодед призналась, почему рассталась с олимпийским чемпионом.


Анастасия Березовская, Тудей

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