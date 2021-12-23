Украинцы Аникеев и Иванов стали призерами чемпионата мира по шашкам

В копилке украинской сборной - "серебро" и "бронза".

Украинцы Аникеев и Иванов стали призерами чемпионата мира по шашкам
Юрій Анікєєв (ліворуч)
Фото: Facebook

В польском Юлинеке состоялся чемпионат мира по шашкам-100 в дисциплинах с сокращенным контролем времени: быстрая программа (рапид) и молниеносная программа (блиц).

Украинская мужская команда завоевала две медали.

В рапиде вице-чемпионом мира стал гроссмейстер Юрий Аникеев из Харькова. В блице бронзовую медаль завоевал Артем Иванов, а Аникеев закончил турнир на 4-й позиции.

В женском турнире лучшей из украинок стала Виктория Мотричко, которая остановилась в шаге от пьедестала в рапиде.

Чемпионат мира 2021 по шашкам-100

Быстрая программа (рапид), мужчины, 78 участников, 9 туров

  1. Александр Гетьманский (РоSSия) – 14 очков из 18
  2. Юрий Аникеев (Украина) – 13
  3. Александр Шварцман (РоSSия) – 13

...

16. Артем Иванов (Украина) – 11

Молниеносная программа (блиц), мужчины, 71 участник, 11 туров

  1. Александр Шварцман (РоSSия) – 16 очков из 22
  2. Мартин ван Айзендорн (Нидерланды) – 15
  3. Артем Иванов (Украина) – 15
  4. Юрий Аникеев (Украина) – 15

Быстрая программа (рапид), женщины, 35 участниц, 9 туров

  1. Наталья Садовская (Польша) – 13 очков из 18
  2. Дарья Ткаченко (FMJD) – 13
  3. Тамара Тансиккужина (РоSSия) – 12

Виктория Мотричко (Украина) – 12

Молниеносная программа (блиц), женщины, 37 участников, 9 туров

  1. Айгуль Идрисова (РоSSия) – 13 очков из 18
  2. Тамара Тансиккужина (РоSSия) – 13
  3. Мария Чеснокова (Беларусь) – 13

...

11. Виктория Мотричко (Украина) – 10

Опен-турнир, 68 участников, 9 туров

  1. Николай Гуляев (РоSSия) – 12 очков из 18
  2. Александр Гетманский (РоSSия) – 12
  3. Марсель Шарафутдинов (РоSSия) – 12

...

13. Артем Иванов (Украина) – 11

15. Юрий Аникеев (Украина) – 11

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