Украинцы Аникеев и Иванов стали призерами чемпионата мира по шашкам
В копилке украинской сборной - "серебро" и "бронза".
В польском Юлинеке состоялся чемпионат мира по шашкам-100 в дисциплинах с сокращенным контролем времени: быстрая программа (рапид) и молниеносная программа (блиц).
Украинская мужская команда завоевала две медали.
В рапиде вице-чемпионом мира стал гроссмейстер Юрий Аникеев из Харькова. В блице бронзовую медаль завоевал Артем Иванов, а Аникеев закончил турнир на 4-й позиции.
В женском турнире лучшей из украинок стала Виктория Мотричко, которая остановилась в шаге от пьедестала в рапиде.
Чемпионат мира 2021 по шашкам-100
Быстрая программа (рапид), мужчины, 78 участников, 9 туров
- Александр Гетьманский (РоSSия) – 14 очков из 18
- Юрий Аникеев (Украина) – 13
- Александр Шварцман (РоSSия) – 13
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16. Артем Иванов (Украина) – 11
Молниеносная программа (блиц), мужчины, 71 участник, 11 туров
- Александр Шварцман (РоSSия) – 16 очков из 22
- Мартин ван Айзендорн (Нидерланды) – 15
- Артем Иванов (Украина) – 15
- Юрий Аникеев (Украина) – 15
Быстрая программа (рапид), женщины, 35 участниц, 9 туров
- Наталья Садовская (Польша) – 13 очков из 18
- Дарья Ткаченко (FMJD) – 13
- Тамара Тансиккужина (РоSSия) – 12
Виктория Мотричко (Украина) – 12
Молниеносная программа (блиц), женщины, 37 участников, 9 туров
- Айгуль Идрисова (РоSSия) – 13 очков из 18
- Тамара Тансиккужина (РоSSия) – 13
- Мария Чеснокова (Беларусь) – 13
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11. Виктория Мотричко (Украина) – 10
Опен-турнир, 68 участников, 9 туров
- Николай Гуляев (РоSSия) – 12 очков из 18
- Александр Гетманский (РоSSия) – 12
- Марсель Шарафутдинов (РоSSия) – 12
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13. Артем Иванов (Украина) – 11
15. Юрий Аникеев (Украина) – 11