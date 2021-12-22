В чемпионате Индонезии по футболу голкипер скончался после столкновения с соперником

Тауфику Рамси было всего 20.

Голкипер "Торнадо" Тауфик Рамси скончался после столкновения с игроком "Ваганы" в матче третьего дивизиона чемпионата Индонезии.

Во время игрового эпизода 20-летний вратарь пытался ликвидировать прорыв соперника и смело устремился назад под ноги, получив удар ногой по голове.

После этого Рамси потерял сознание. Медицинский персонал забрал футболиста с поля на носилках, и его отвезли в больницу.

У Рамси была диагностирована серьезная травма головы, врачи прооперировали игрока, но не смогли его спасти. Через несколько дней в коме голкипер скончался.

"Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Тауфика Рамси, голкипера "Торнадо". Покойся с миром", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Лиги в инстаграме.