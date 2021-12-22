Официально: НХЛ отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду-2022

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте объявила, что ее игроки не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

"Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире "лучших из лучших". Соответственно, мы ждали как можно дольше, чтобы принять это решение, изучив все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года", - цитирует пресс-служба Лиги своего комиссара Гэри Бэттмена.

"К сожалению, учитывая серьезные нарушения в расписании регулярного сезона НХЛ , вызванные недавними событиями, связанными с COVID – по состоянию на 23 декабря 50 игр уже перенесено – участие в Олимпийских играх больше невозможно.

Мы, безусловно, признаем и ценим усилия, сделанные олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и Пекинским организационным комитетом по участию игроков НХЛ , но нынешние обстоятельства не позволили нам продолжить, несмотря на все усилия каждого. Мы с нетерпением ожидаем участия в Олимпийских играх в 2026 году", - добавил функционер.

"Нашей целью было и должно оставаться ответственное, безопасное и своевременное завершение всего регулярного сезона НХЛ и плей-офф Кубка Стэнли.

Поэтому с учетом нововведенных строгих санитарных правил мы начнем использовать доступные даты в период с 6 по 22 февраля (сначала выделенные для участия в Олимпийских играх), чтобы перенести игры, которые были или еще могут быть отложены", - отметил Бэттмен.