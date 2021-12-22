Я не обращаю на них внимания, - Луческу - о конфликте с ультрас "Динамо"

Фаны "бело-синих" проявляют постоянство.

Я не обращаю на них внимания, - Луческу - о конфликте с ультрас "Динамо"
Мірча Луческу
Фото: gsp.ro

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу на церемонии вручения награды лучшего тренера Румынии 2021 года, в интервью Gsp.ro затронул тему его взаимоотношений с фанами киевской команды и, в частности, свое неприятие со стороны ультрас "бело-синих".

По словам румынского специалиста, он перестал обращать внимание на эту ситуацию.

"Недовольная группа болельщиков – это лишь небольшая часть. Это дело чести. Я уже даже не обращаю на них внимания. Сначала я им рукоплескал, улыбался. Но теперь мне уже безразлично", - заявил Луческу.

"Они не могут забыть прожитые 12 лет, когда я возглавлял их главного соперника ("Шахтер", с 2004 по 2012 год, - прим. LB.ua). Это не важно, они не являются большей частью болельщиков "Динамо". Я уважаю всех. Пока в этом деле есть уважение, я не против, когда мне бросают вызов", - отметил коуч киевлян.

Напомним, "Динамо" под руководством Луческу в прошлом году завоевало требл - стало чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, а на зимнюю паузу этого сезона ушло на втором месте, отставая от "Шахтера" на два очка.

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