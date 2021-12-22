Луческу в пятый раз признали тренером года в Румынии

На родине руководителя "Динамо" следят за его достижениями.

Мирча Луческу
Фото: gsp.ro
Мирча Луческу

Главный тренер "Динамо" Мирч Луческу признан лучшим тренером 2021 года в Румынии по версии издания GSP.

Подиум заполнили Эди Йорденеску (руководитель "Стяуа") и Георге "Гика" Хаджи (главный тренер "Фарула").

Премию вручают ежегодно с 2004 года. В голосовании принимают участие тренеры, президенты и капитаны команд чемпионата Румынии, журналисты и читатели издания.

Первым обладателем этой премии был Луческу-старший.

Кроме 2004 года Мирча становился лучшим в 2010, 2012 и 2014 годах.

"Это знак уважения ко всей моей карьере. Убежден, что те, кто за меня голосовал, принимали во внимание выступления за все эти годы, а не только этот сезон. Это был сказочный год, мы выиграли Кубок, чемпионат, Суперкубок, и все это без особых трансферов", – заявил Луческу на награждении.

"Все, кто голосовал за меня, хотели выразить уважение тому, что мне удалось сделать в том возрасте, когда другие сидят дома на теплом диване", - отметил 76-летний специалист.

В этом сезоне киевская команда ушла на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидера "Шахтера" на два очка.

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