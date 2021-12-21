Яремчук – в символической сборной недели чемпионата Португалии. Футбол

На счету украинца гол и ассист в матче против "Маритима".

Фото: ФК "Бенфика" Роман Яремчук

Украинский легионер "Бенфики" Роман Яремчук попал в символическую сборную недели чемпионата Португалии по версии портала футбольной аналитики SofaScore.

В матче 15-го тура против "Маритима" (7:1) форвард получил оценку 8.2 балла, отличившись одной результативной передачей и одним забитым мячом.

"Бенфика" занимает третье место, уступая лидерам "Порту" и "Спортингу" на четыре очка.

Добавим, что в чемпионате Португалии нет традиционной зимней паузы.

Напомним, Яремчук тоже попадал в символическую сборную второго тура чемпионата Португалии.