Яремчук – в символической сборной недели чемпионата Португалии. Футбол

На счету украинца гол и ассист в матче против "Маритима".

Роман Яремчук
Фото: ФК "Бенфика"
Роман Яремчук

Украинский легионер "Бенфики" Роман Яремчук попал в символическую сборную недели чемпионата Португалии по версии портала футбольной аналитики SofaScore.

В матче 15-го тура против "Маритима" (7:1) форвард получил оценку 8.2 балла, отличившись одной результативной передачей и одним забитым мячом.

"Бенфика" занимает третье место, уступая лидерам "Порту" и "Спортингу" на четыре очка.

Добавим, что в чемпионате Португалии нет традиционной зимней паузы.

Напомним, Яремчук тоже попадал в символическую сборную второго тура чемпионата Португалии.

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