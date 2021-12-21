В Английской премьер-лиге установлен рекорд заражений коронавирусом с начала пандемии

Английская премьер-лига на своем официальном сайте сообщила, что по итогам последнего тестирования игроков и персонала клубов на коронавирус было обнаружено 90 новых положительных результатов заражения коронавирусом.

Это рекорд с начала пандемии.

Всего с 13 по 19 декабря игроки и сотрудники клубов провели рекордные 12 345 тестов на COVID-19.

Поэтому в АПЛ решили вернуться к экстренным мерам и увеличить количество тестирований. Теперь в Премьер-лиге будут тестировать игроков и персонал каждый день.

Отмечается, что АПЛ будет дальше помогать снизить риски COVID-19 в командах и не будет предоставлять никаких конкретных сведений о клубах или отдельных лицах.

В то же время, Премьер-лига на встрече с представителями команд решила не останавливать чемпионат, а проводить матчи там, где это возможно.

Добавим, что в последнем 18-м туре из десяти игр было сыграно всего четыре.