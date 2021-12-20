Украинский женский дуэт стал чемпионом мира U-21 по пляжному волейболу

Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко впервые принесли Украине золото женского молодежного ЧМ.

Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко
Фото: en.volleyballworld.com
Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко

Украинки Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко выиграли "золото" чемпионата мира по пляжному волейболу среди спортсменок до 21 года.

Украинки выиграли все три матча на групповом этапе и вышли в плей-офф с первого места. В 1/8 финала украинский дуэт обыграл представительниц Италии, в 1/4 финала – россиянок, а в полуфинале одолел пару из Швейцарии.

В финале мирового первенства Хмиль и Лазаренко в трех сетах победили испанок Даниэлу Альварес Мендосу и Софию Гонсалес Расеро - 21:17, 18:21, 17:15.

Отметим, что на прошлой неделе Хмиль и Лазаренко выиграли "бронзу" ЧМ U-19.

Украина впервые в истории выиграла "золото" ЧМ U-21 среди женщин. В 2011 году в аналогичном мужском турнире были первыми Сергей Попов и Валерий Самодай.

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