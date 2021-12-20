Виталий Кличко уверен в проукраинских взглядах Усика

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе и мэр Киева Виталий Кличко ответил на вопрос, является ли пророSSийским человеком чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО).

"Знаю, что он проукраинец. Он всегда поднимает украинский флаг. Усик всегда представляет Украину, несмотря на то, что Крым сейчас оккупирован, и любого человека, имеющего украинский паспорт... в Крыму их выживают. Он всегда подчеркивает - я крымчанин, Крым – это Украина, я люблю Украину, я украинец", - цитирует интервью мэра Киева "5 каналу" xsport.ua.

"Возможно, кому-то не нравятся взгляды. Возможно, с политической точки зрения он... Из-за церкви? Я детей своих тоже крестил в Лавре. Сейчас меня можно разрисовать как ватника. Так случилось, но ценности остаются четкими. Украина – независимое государство", – подчеркнул Кличко-старший.