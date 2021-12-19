Украинский боксер Денис Беринчик победил роSSиянина Чаниева

Украинец защитил титул международного чемпиона мира.

Фото: K2 Promotions, sport.ua

Украинский боксер Денис Беринчик победил россиянина Ису Чаниева, защитив титул международного чемпиона мира.

Бой состоялся в субботу вечером, 18 декабря, в Броварах, пишет ua.interfax.com.ua.

На нем присутствовал городской голова Киева Виталий Кличко.

Боксеры провели 12 раундов.

По результатам решений судей 116-112, 118-110, 118-111 победил Беринчик.

Украинский боксер в шестой раз защитил титул международного чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Фанаты "Бетиса" забросали поле игрушками в рамках благотворительной акции
Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. ФутболАгуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Футбол
Владимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отсутствие в ринге флага Украины после боя против КоммиВладимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отсутствие в ринге флага Украины после боя против Комми
В аэропорту Буэнос-Айреса установили скульптуру Марадоны. ФутболВ аэропорту Буэнос-Айреса установили скульптуру Марадоны. Футбол
Шеф Mercedes в Формуле-1 и Гамильтон проигнорировали гала-церемонию награждения FIAШеф Mercedes в Формуле-1 и Гамильтон проигнорировали гала-церемонию награждения FIA
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский защитник "Шахтера" перешел в московский "Локомотив". ФутболУкраинский защитник "Шахтера" перешел в московский "Локомотив". Футбол
В андеркарде боя Ломаченко – Комми украинский супертяж Тесленко был отправлен в глубокий нокаутВ андеркарде боя Ломаченко – Комми украинский супертяж Тесленко был отправлен в глубокий нокаут
Снигур победила россиянку и вышла в финал турнира ITF в ДубаеСнигур победила россиянку и вышла в финал турнира ITF в Дубае
19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале 28-летнего роSSиянина
Стало известно, когда состоится церемония включения Владимира Кличко в Международный зал боксерской славыСтало известно, когда состоится церемония включения Владимира Кличко в Международный зал боксерской славы
Впервые в истории НХЛ четыре команды победили в пяти стартовых матчах сезонаВпервые в истории НХЛ четыре команды победили в пяти стартовых матчах сезона
Ведущий украинский защитник "Шахтера" пропустит матч против "Реала" в Лиге чемпионовВедущий украинский защитник "Шахтера" пропустит матч против "Реала" в Лиге чемпионов
Хижняка признано AIBA лучшим боксером 2021 года среди непрофессионаловХижняка признано AIBA лучшим боксером 2021 года среди непрофессионалов
Украинский рефери, который отсудил бой Усик - Джошуа, рассказал об атмосфере на стадионеУкраинский рефери, который отсудил бой Усик - Джошуа, рассказал об атмосфере на стадионе
Усик взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовых категорийУсик взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовых категорий
Последние новости
Подгружаем последние новости