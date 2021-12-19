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2021-12-19
Украинский боксер Денис Беринчик победил роSSиянина Чаниева
Украинец защитил титул международного чемпиона мира.
Фото: K2 Promotions, sport.ua
Украинский боксер Денис Беринчик победил россиянина Ису Чаниева, защитив титул международного чемпиона мира.
Бой состоялся в субботу вечером, 18 декабря, в Броварах, пишет ua.interfax.com.ua.
На нем присутствовал городской голова Киева Виталий Кличко.
Боксеры провели 12 раундов.
По результатам решений судей 116-112, 118-110, 118-111 победил Беринчик.
Украинский боксер в шестой раз защитил титул международного чемпиона мира в легком весе по версии WBO.