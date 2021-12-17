Сборные Бразилии и Аргентины станут участниками Лиги наций - член исполкома УЕФА. Футбол

Южная Америка будет представлена в этом турнире с 2024 года в общей сложности 10 командами.

Сборные Бразилии и Аргентины станут участниками Лиги наций - член исполкома УЕФА
Фото: Tomasz W?odarczyk

Десять футбольных сборных из Южной Америки: команды Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Чили, Перу, Боливии, Эквадора, Парагвая и Венесуэлы - с 2024 года будут участвовать в Лиги наций, заявил в интервью Meczyki член исполкома УЕФА и президент Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек.

При этом первые 6 команд войдут в дивизион А, а остальные - в дивизион В.

Все матчи будут, скорее всего, проводить в Европе, чтобы сократить трансферы между континентами. При этом точного формата экс-звезда сборной Польши не назвал.

Вчера, 16 декабря, прошла жеребьевка группового турнира Лиги наций. Украина сыграет в одной группе с командами Ирландии, Шотландии и Армении в дивизионе B.

Матчи группового этапа ЛН сезона-2022/23 пройдут в июне – сентябре 2022 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ломаченко разгромил Комми единогласным решением судейЛомаченко разгромил Комми единогласным решением судей
Фанаты "Бетиса" забросали поле игрушками в рамках благотворительной акции
Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. ФутболАгуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Футбол
Владимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отсутствие в ринге флага Украины после боя против КоммиВладимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отсутствие в ринге флага Украины после боя против Комми
В аэропорту Буэнос-Айреса установили скульптуру Марадоны. ФутболВ аэропорту Буэнос-Айреса установили скульптуру Марадоны. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский защитник "Шахтера" перешел в московский "Локомотив". ФутболУкраинский защитник "Шахтера" перешел в московский "Локомотив". Футбол
Бергамская "Аталанта" подготовила рождественский комплект формы с силуэтом Турина. ФутболБергамская "Аталанта" подготовила рождественский комплект формы с силуэтом Турина. Футбол
Сборная Украины сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией в Лиге наций. ФутболСборная Украины сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией в Лиге наций. Футбол
УЕФА планирует выделить клубам до €7 млрд из-за коронавируса, - СМИ. ФутболУЕФА планирует выделить клубам до €7 млрд из-за коронавируса, - СМИ. Футбол
Клубы украинской хоккейной Суперлиги просят президента НОК и министра спорта защитить их от ФХУКлубы украинской хоккейной Суперлиги просят президента НОК и министра спорта защитить их от ФХУ
"Реал" и "Барселона" подали в суд на Ла Лигу. Футбол"Реал" и "Барселона" подали в суд на Ла Лигу. Футбол
В аэропорту Буэнос-Айреса установили скульптуру Марадоны. ФутболВ аэропорту Буэнос-Айреса установили скульптуру Марадоны. Футбол
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболуСостоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу
Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. ФутболАгуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Футбол
УЕФА опубликовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионовУЕФА опубликовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Последние новости
Подгружаем последние новости