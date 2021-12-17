Сборные Бразилии и Аргентины станут участниками Лиги наций - член исполкома УЕФА. Футбол

Южная Америка будет представлена в этом турнире с 2024 года в общей сложности 10 командами.

Десять футбольных сборных из Южной Америки: команды Бразилии , Аргентины, Колумбии, Уругвая, Чили, Перу, Боливии, Эквадора, Парагвая и Венесуэлы - с 2024 года будут участвовать в Лиги наций, заявил в интервью Meczyki член исполкома УЕФА и президент Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек.

При этом первые 6 команд войдут в дивизион А, а остальные - в дивизион В.

Все матчи будут, скорее всего, проводить в Европе, чтобы сократить трансферы между континентами. При этом точного формата экс-звезда сборной Польши не назвал.

Вчера, 16 декабря, прошла жеребьевка группового турнира Лиги наций. Украина сыграет в одной группе с командами Ирландии, Шотландии и Армении в дивизионе B.

Матчи группового этапа ЛН сезона-2022/23 пройдут в июне – сентябре 2022 года.