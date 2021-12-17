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2021-12-17
Украинский защитник "Шахтера" перешел в московский "Локомотив". Футбол
Марк Рене Мампасси продолжит карьеру в РПЛ.
Марк Рене Мампасси
Фото: ФК "Шахтар"
Защитник донецкого "Шахтера" Марк Рене Мампасси продолжит свою карьеру в чемпионате РоSSии, сообщает пресс-служба "горняков".
18-летний уроженец Донецка перешел в "Локомотив". По сообщениям московского клуба, игрок заключил контракт сроком на пять лет.
Отметим, что футболист в этом сезоне проводит в аренде в "Мариуполе". За азовский клуб он отыграл 15 матчей, в которых отличился одним ассистом.
Мампасси является питомцем "Шахтера", но ни разу не играл за первую команду в официальных матчах.
"Железнодорожники" пошли на зимнюю паузу, заняв 6-е место в РоSSийской премьер-лиге.