Очередной провал украинских биатлонистов на Кубке мира: ни один украинец не попал в топ-40 в спринте

А Руслан Ткаленко занял 108-е место.

Очередной провал украинских биатлонистов на Кубке мира: ни один украинец не попал в топ-40 в спринте
Йоханнес Бйо

Четвертый этап Кубка мира по биатлону во французском Анси продолжился спринтерской мужской гонкой на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Победителем стал норвежец Йоханнес Тингнес Бьо, закрывший все 10 мишеней.

Младший из братьев Бьо на 7,2 секунды опередил россиянина Эдуарда Латыпова. Третье место у норвежца Филиппа Андерсена.

Украинские биатлонисты в очередной раз провалили гонку. Лучший среди украинцев Тарас Лесюк показал 46-й результат, проиграв ногами лидеру почти 1 минуту. Артем Тищенко стал 55-м. Руслан Ткаленко занял 108-е место.

Напомним, что основной состав сборной Украины (Дмитрий Подручный, Артем Прима, Богдан Цимбал и Антон Дудченко) пропускают этап в Анси по решению тренерского штаба.

Завтра, 18 декабря, этап в Анси продолжится женскими и мужскими пасьютами. Начало – в 14:00 и 16:00 соответственно.

Спринт в 10 км. Мужчины.

  1. Йоханнес Тингнес Бьо (Норвегия, 0+0) 23:30,3

  2. Эдуард Латипов (РоSSия, 0+0) +7,2

  3. Филипп Андерсен (Норвегия, 0+0) +18,2

  4. Кантен Фийон Майе (Франция, 1+0 ) +21,2

  5. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +24,5

  6. Антон Смольский (Беларусь, 0+0) +26,5

  • 46. Тарас Лесюк (Украина, 0+0) +1:58,2

  • 55. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +2:11,1

  • 108. Руслан Ткаленко (Украина, 1+2)+4:12,1.

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