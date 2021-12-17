Очередной провал украинских биатлонистов на Кубке мира: ни один украинец не попал в топ-40 в спринте

Четвертый этап Кубка мира по биатлону во французском Анси продолжился спринтерской мужской гонкой на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Победителем стал норвежец Йоханнес Тингнес Бьо, закрывший все 10 мишеней.

Младший из братьев Бьо на 7,2 секунды опередил россиянина Эдуарда Латыпова. Третье место у норвежца Филиппа Андерсена.

Украинские биатлонисты в очередной раз провалили гонку. Лучший среди украинцев Тарас Лесюк показал 46-й результат, проиграв ногами лидеру почти 1 минуту. Артем Тищенко стал 55-м. Руслан Ткаленко занял 108-е место.

Напомним, что основной состав сборной Украины (Дмитрий Подручный, Артем Прима, Богдан Цимбал и Антон Дудченко) пропускают этап в Анси по решению тренерского штаба.

Завтра, 18 декабря, этап в Анси продолжится женскими и мужскими пасьютами. Начало – в 14:00 и 16:00 соответственно.

Спринт в 10 км. Мужчины.

Йоханнес Тингнес Бьо (Норвегия, 0+0) 23:30,3 Эдуард Латипов (РоSSия, 0+0) +7,2 Филипп Андерсен (Норвегия, 0+0) +18,2 Кантен Фийон Майе (Франция, 1+0 ) +21,2 Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +24,5 Антон Смольский (Беларусь, 0+0) +26,5

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