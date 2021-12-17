Очередной провал украинских биатлонистов на Кубке мира: ни один украинец не попал в топ-40 в спринте
А Руслан Ткаленко занял 108-е место.
Четвертый этап Кубка мира по биатлону во французском Анси продолжился спринтерской мужской гонкой на 10 км с двумя огневыми рубежами.
Победителем стал норвежец Йоханнес Тингнес Бьо, закрывший все 10 мишеней.
Младший из братьев Бьо на 7,2 секунды опередил россиянина Эдуарда Латыпова. Третье место у норвежца Филиппа Андерсена.
Украинские биатлонисты в очередной раз провалили гонку. Лучший среди украинцев Тарас Лесюк показал 46-й результат, проиграв ногами лидеру почти 1 минуту. Артем Тищенко стал 55-м. Руслан Ткаленко занял 108-е место.
Напомним, что основной состав сборной Украины (Дмитрий Подручный, Артем Прима, Богдан Цимбал и Антон Дудченко) пропускают этап в Анси по решению тренерского штаба.
Завтра, 18 декабря, этап в Анси продолжится женскими и мужскими пасьютами. Начало – в 14:00 и 16:00 соответственно.
Спринт в 10 км. Мужчины.
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Йоханнес Тингнес Бьо (Норвегия, 0+0) 23:30,3
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Эдуард Латипов (РоSSия, 0+0) +7,2
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Филипп Андерсен (Норвегия, 0+0) +18,2
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Кантен Фийон Майе (Франция, 1+0 ) +21,2
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Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +24,5
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Антон Смольский (Беларусь, 0+0) +26,5
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46. Тарас Лесюк (Украина, 0+0) +1:58,2
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55. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +2:11,1
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108. Руслан Ткаленко (Украина, 1+2)+4:12,1.