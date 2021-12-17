Шеф Mercedes в Формуле-1 и Гамильтон проигнорировали гала-церемонию награждения FIA
FIA раздала призы по итогам сезона
Фото: twitter.com/fia
Накануне вечером в Париже состоялась традиционная гала-церемония Международной федерации автоспорта (FIA), на которой чествовали победителей и призеров чемпионатов, проходивших в 2021 году под эгидой FIA.
В частности, провела церемонию вручения наград по итогам сезона и Формула-1.
Призы получили чемпион Макс Ферстаппен из "Ред Булла"
Фото: twitter.com/fia
Макс Ферстаппен
и Валттери Боттас из "Мерседеса", который финишировал 3-м в общем зачете.
Нарушая Спортивный регламент, отказался участвовать в церемонии награждения пилот "Мерседеса" Льюис Гамильтон, занявший 2-е место в личном зачете.
Проигнорировал официальное мероприятие и шеф команды Mercedes AMG Petronas Motorsport Тото Вольфф.
Добавим, что таким образом Вольфф и Гамильтон выразили свое разочарование судейскими решениями Ф-1, которые повлияли на результат чемпионата, и решили не приходить.
Отметим, что вместо Вольффа награда победителя Кубка конструкторов была вручена спортивному директору немецкой команды Джеймсу Эллисону.
Фото: twitter.com/fia
Джеймс Элиссон
Отметим, лучшей командой сезона "Мерседес" стал в восьмой раз подряд.
Был отмечен призом и 4-кратный чемпион Формулы-1, представитель "Астон Мартина" Себастьян Феттель как пилот, совершивший наибольшее количество обгонов в сезоне (132).
Другие награды ФИА по итогам сезона во всех категориях:
Человек года: Льюис Гамильтон.
Лучший новичок года: Оскар Пиастри (чемпион Формулы-2).
Фото: twitter.com/fia
Оскар Пиастри
Лучший пилот Формулы-E: Ник де Врис ("Мерседес").
Фото: twitter.com/fia
Ник де Врис
Лучший момент сезона: оборона Фернандо Алонсо против Льюиса Гамильтона в Гран-при Венгрии.