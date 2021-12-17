Бергамская "Аталанта" подготовила рождественский комплект формы с силуэтом Турина. Футбол

Среди бергамских фанатов назревает скандал.

Фото: atalanta.it

Накануне бергамская "Аталанта" представила рождественский комплект формы, в котором команда проведет матч 18-го тура Серии А против "Ромы".

Однако новая экипировка повлекла за собой бурю негативных отзывов фанатов с родины Труффальдино. Они обвинили клуб в неправильном силуэте города, нанесенном на футболку.

Болельщики рассмотрели в силуэте контуры не родного города, а Турина, в частности, шпиль самого высокого кирпичного здания в Европе Моле-Антонеллиана, являющегося символом столицы Пьемонта и центра итальянского автопрома.

Подозрения болельщиков решил проверить авторитетный сайт Footy Headlines, специализирующийся на экипировках футбольных клубов. В своем исследовании журналисты использовали такую фотографию.

В оправдание пресс-служба "Аталанты" опубликовала изображение силуэта Бергамо, чтобы болельщики оценили отличия, а также официальное заявление компании Joma, изготовившей эту экипировку.

Фото: footyheadlines.com

"Joma Sport подчеркивает, что силуэт города, изображенный на рождественском комплекте "Аталанты", – это профиль города Бергамо и не принадлежит какому-либо другому городу.

Поскольку это стилизация, мы понимаем, что некоторые детали могут не соответствовать общепринятому представлению, и мы отдаем себе отчет в том, что существует много изображений горизонта Бергамо", – говорится в заявлении.

"Изображая город, мы хотели представить особый взгляд на некоторые элементы города Бергамо, зная, что форме будет уделено особое внимание, поскольку она создана в благотворительных целях.

Мы с сожалением подчеркиваем, что ни одно из СМИ, в том числе местных, не связались с Joma или "Аталантой" и не попросили информацию о детализации силуэта города, прежде чем начать споры в социальных сетях и распространять неточную информацию”, – расстроены в Joma.

Впрочем, утверждение "Аталанты" и оправдание в Joma не убедили фанатов, которые преимущественно требуют обратиться к радикальным методам борьбы, а именно - бойкотировать приобретение новой экипировки стоимостью 145 евро.

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