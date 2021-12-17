В АПЛ зарождается лавина отмененных матчей из-за коронавируса

Перенесен очередной матч с участием "Манчестера Юнайтед".

В АПЛ зарождается лавина отмененных матчей из-за коронавируса
Фото: skysports.com

Матч 18-го тура Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Поединок должны были сыграть в субботу, 18 декабря. Новую дату проведения встречи сообщат позже.

На этой неделе из-за вспышки COVID-19 уже был перенесен матч "МЮ" против "Брентфорда", а также поединки "Лестер" – "Тоттенгэм" и "Бернли" – "Уотфорд".

Напомним, на прошлой неделе отменили матч "Брайтон" – "Тоттенхэм".

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