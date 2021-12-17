УЕФА планирует выделить клубам до €7 млрд из-за коронавируса, - СМИ. Футбол

УЕФА планирует выделить клубам до 7 млрд евро, поскольку опасается негативного влияния коронавируса на футбол, сообщает championat.com со ссылкой на The Financial Times.

По инсайдерской информации, чтобы реализовать пакет финансирования европейских клубов, УЕФА обратился в американский банк Citibank, готовый выделить необходимые средства.

Организация планирует распределить средства посредством фонда помощи клубам. Первоначально размер фонда может составить €2 млрд с последующим расширением до €7 млрд.