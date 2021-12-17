УЕФА планирует выделить клубам до €7 млрд из-за коронавируса, - СМИ. Футбол
Организация готова привлечь кредит.
УЕФА планирует выделить клубам до 7 млрд евро, поскольку опасается негативного влияния коронавируса на футбол, сообщает championat.com со ссылкой на The Financial Times.
По инсайдерской информации, чтобы реализовать пакет финансирования европейских клубов, УЕФА обратился в американский банк Citibank, готовый выделить необходимые средства.
Организация планирует распределить средства посредством фонда помощи клубам. Первоначально размер фонда может составить €2 млрд с последующим расширением до €7 млрд.
Citibank получил соглашение в рамках конкуренции с банками Goldman Sachs и Macquarie, а также инвестиционной компанией Apollo. Соглашение будет оформлено как кредит, обеспеченный правами УЕФА на трансляцию еврокубковых турниров.