Клубы украинской хоккейной Суперлиги просят президента НОК и министра спорта защитить их от ФХУ

Сегодня пресс-служба Федерации хоккея Украины распространила заявление своего совета с предложением признать нарушителями игроков, тренеров, судей и других лиц, игнорирующих регламентные нормы ФХУ. Также совет призвал Дисциплинарный комитет ФХУ применить санкции к клубам Хоккейной Суперлиги Украины (ХСУ).

Между тем, Суперлига выпустила обращение, в котором отметила, что заявление ФХУ полностью противоречит нормам права, поскольку хоккеисты, тренеры и арбитры не являются членами ФХУ, а следовательно, не обязаны соблюдать какие-либо правила, установленные третьими организациями.

При этом ХСУ попросила президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубку и министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта "принять меры по действиям ФХУ, а также содействовать проведению реорганизации нынешней ФХУ в общественный союз с последующими демократическими выборами на всех уровнях".