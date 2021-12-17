"Реал" и "Барселона" подали в суд на Ла Лигу. Футбол

К ним присоединился "Атлетик".

"Реал" и "Барселона" подали в суд на Ла Лигу
Фото: ФК "Реал"

"Реал", "Барселона" и "Атлетик" сделали общее официальное заявление по соглашению между испанской Ла Лигой и фондом CVC, сообщается клубными пресс-службами.

"Реал", "Барселона" и "Атлетик" сообщают, что подали в суд на соглашения, принятые ассамблеей Ла Лиги 10 декабря, одобрившей так называемый Impulse Project, который Ла Лига намерена осуществить с венчурным фондом CVC.

По мнению клубов - это незаконное соглашение, которое наносит непоправимый ущерб всему испанскому футбольному сектору и грубо нарушает самые элементарные принципы спортивного права, говорится в заявлении клубов.

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