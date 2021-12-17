В аэропорту Буэнос-Айреса установили скульптуру Марадоны. Футбол

Фото: Twitter

Накануне в здании международного аэропорта аргентинской столицы открыли статую легендарного футболиста Диего Марадоны.

Памятник Марадоне в натуральную величину изготовили с помощью 3D-печати, сообщает depor.com. Для создания использовали фотографии, сделанные во время исполнения национального гимна на "золотом" для Аргентины ЧМ-1986 в Мексике.

По словам главы управляющей компании Airports Argentina 2000 Эдуардо Эрнекяна, он сам предложил Марадоне установить статую. Футболист попросил, чтобы ее установили именно в аэропорту.

"Эта статуя – просто жест благодарности и уважения к великому футболисту, безгранично порадовавшему аргентинцев и любителей футбола со всей планеты", – заявил Эрнекян.

??? @aa2000oficial inaugur? en el primer piso de la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Ezeiza una estatua tama?o real de Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/nsgKDXahXI — Marca de Gol (@marcadegol) December 15, 2021

Напомним, в годовщину смерти Марадоны в Неаполе состоялась церемония открытия монумента легендарному футболисту. Памятник в натуральную величину установили перед стадионом "Наполи". Также Неаполь переименовал стадион Сан-Паоло в честь Марадоны.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью.