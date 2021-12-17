В аэропорту Буэнос-Айреса установили скульптуру Марадоны. Футбол
Диего будет встречать гостей столицы Аргентины.
Фото: Twitter
Накануне в здании международного аэропорта аргентинской столицы открыли статую легендарного футболиста Диего Марадоны.
Памятник Марадоне в натуральную величину изготовили с помощью 3D-печати, сообщает depor.com. Для создания использовали фотографии, сделанные во время исполнения национального гимна на "золотом" для Аргентины ЧМ-1986 в Мексике.
По словам главы управляющей компании Airports Argentina 2000 Эдуардо Эрнекяна, он сам предложил Марадоне установить статую. Футболист попросил, чтобы ее установили именно в аэропорту.
"Эта статуя – просто жест благодарности и уважения к великому футболисту, безгранично порадовавшему аргентинцев и любителей футбола со всей планеты", – заявил Эрнекян.
Напомним, в годовщину смерти Марадоны в Неаполе состоялась церемония открытия монумента легендарному футболисту. Памятник в натуральную величину установили перед стадионом "Наполи". Также Неаполь переименовал стадион Сан-Паоло в честь Марадоны.
Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью.