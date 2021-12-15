Промоутер Усика прокомментировал предложение роSSийского бизнесмена компенсировать потери от проведения боя с Джошуа в Киеве

Красюк мечтает провести бой Усика в столице Украины.

Промоутер Усика прокомментировал предложение роSSийского бизнесмена компенсировать потери от проведения боя с Джошуа в Киеве
Олександр Красюк
Фото: Facebook Александра Красюка

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк на пресс-конференции перед боем Дениса Беринчика (15-0-0, 9 КО) против экс-претендента на титул чемпиона мира по версии IBF Иссы Чаниева (15-3-0, 7 КО), в котором украинец будет защищать титул Интернационального чемпиона WBO, ответил на предложение россиянина Максима Мернеса компенсировать ущерб организаторам реванша между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в случае проведения боя в Киеве.

"Есть ли его номер телефона? Кто это вообще такой? О ком идет речь?

Если честно, не отвечу, давайте сначала ознакомлюсь, кто автор этой публикации и о чем идет речь», – прокомментировал Красюк.

"Но по поводу поединка Усик – Джошуа, то классно было бы организовать его в Киеве. Я уже читаю в комментариях, что меня обвиняют в том, что "Красюк постоянно обещает-обещает, но ничего не делает для этого".

На самом деле многое делаем и хочется, чтобы этот поединок – не просто хотим, это мечта и Усика, и Красюка, и Кличко, всех нас – это мечта, чтобы поединок наши соотечественники, киевляне могли посетить шоу такого масштаба», - отметил промоутер.

"Такое шоу – это уровень финала Лиги чемпионов. Работаем над этим. Будет или нет: если бог даст, то будет", – заявил Красюк.

Напомним, Мернес – роSSийский оппозиционер и сын основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди – ранее заявил, что хочет принять участие в организации боя-реванша между Усиком и Джошуа в Киеве.

Бой-реванш должен состояться весной следующего года, место поединка пока не определено. В первой встрече украинский боксер одержал победу по очкам.

Мернес намерен выкупить часть билетов, которые могут остаться в свободной продаже, и раздать их украинским воинам и участникам АТО.

"Зачем мне это нужно? Это будет инвестицией в страну, где я хочу получить политическое убежище", – заявил Мернес в интервью "Чемпиону".

Добавим, что бой Беринчик-Чаниев состоится 18 декабря в Броварах на площадке Ледовой арены ТРЦ "Терминал". Начало поединка в 19.00.

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