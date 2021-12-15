Впервые за время независимости украинка стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике

Девушка завоевала все три золотых медали в весовой категории до 81 кг.

Тяжелоатлетка с Хмельнитчины Алина Марущак завоевала все три золотых медали на соревнованиях в Узбекистане среди женщин в весовой категории до 81 кг. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации тяжелой атлетики Украины, народный депутат Александр Герега.

Алина Марущак из Хмельницкой области завоевала все три золотые медали в весовой категории до 81 кг. Результат нашей тяжелоатлетки – 248 кг (113+135). Отрыв от второго места – 9 кг.

До этого только один украинец в истории выигрывал все три титула – в рывке, толчке и двоеборье – на одном Чемпионате мира 1994 года! Им был Тимур Таймазов в категории до 108 кг.

«Это историческое событие дает мощный стимул продолжать развивать тяжелую атлетику в нашей стране. Могу сказать, что это начало новой эры, полная перезагрузка старой школы. Убежден, что впереди у нас еще много громких побед во славу Украины», – отметил Александр Герега.

Алина Марущак родом с Хмельнитчины, к международным соревнованиям тяжеловесов готовилась в спортивных комплексах «Эпицентр» в Хмельницком и Каменце-Подольском.

«Алина – это невероятный пример для молодых украинских тяжеловесов. Золотые медали чемпионата мира стали результатом ее упорных тренировок, дисциплины и целеустремленности. За последние несколько лет она прекрасно прогрессировала и стала сначала чемпионкой Европы, а теперь и мира», – рассказал директор спортивного комплекса «Эпицентр» в Каменце-Подольском Вадим Рудяк.

В последний раз чемпионкой мира по тяжелой атлетике становилась украинка Наталья Скакун в 2003 году. Однако Наталья стала обладательницей двух золотых и серебряной медали. Три золотых медали впервые в истории украинской тяжелой атлетики собрала именно Алина Марущак.

На Чемпионате мира по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин в Узбекистане Украина получила шесть медалей. В частности четыре золота, одно серебро и бронзу.

Сеть торговых центров «Эпицентр» – партнер Федерации тяжелой атлетики Украины. Отметим, что компания построила пять современных спортивных комплексов, в которых готовят украинских спортсменов к международным и внутренним соревнованиям.

Напомним, что в апреле этого года украинские тяжелоатлеты получили призовые от «Эпицентра» за победу на Чемпионате Европы.