Фанаты "Бетиса" забросали поле игрушками в рамках благотворительной акции

Был установлен рекорд.

Болельщики "Бетиса" в перерыве матча с "Реалом Сосьедад" (4:0) в 17-м туре испанской Ла Лиги забросали поле игрушками в рамках благотворительной акции.

? El @RealBetis recoge 19.000 juguetes en la tradicional lluvia de peluches ???

?Much?simas gracias por batir de nuevo el r?cord, b?ticos! ??

?? https://t.co/8QJyqd1y0v pic.twitter.com/aYYqJOB4Ay

— Fundaci?n Real Betis (@RBetisFundacion) December 13, 2021

Эту инициативу севильский клуб проводит уже несколько лет, сообщает championat.com. Собранные игрушки будут отправлены благотворительным организациям, которые распределят их среди детей.

В этом году удалось собрать около 19 тысяч мягких предметов – новый рекорд. В предыдущие годы "Бетис" собирал примерно от 16 тыс. до 17,5 тыс. игрушек.

Напомним, "Бетис" встретится с петербургским "Зенитом" в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

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