Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже впервые в истории пройдет не на стадионе

Организаторы выявили верх изобретательства

Фото: paris2024.org

В духе нового видения олимпизма, как уникального международного праздника, оргкомитетом летней Олимпиады-2024 в Париже совместно с Международным олимпийским комитетом, мэрией столицы Франции и правительством страны было утверждено проведение официальной церемонии открытия Игр не на Олимпийском стадионе, а в самом сердце Города Мира – на реке Сене, сообщила пресс-служба оргкомитета турнира.

"Нарушая историю, церемония открытия будет смелой, оригинальной и уникальной", - отмечается в заявлении.

Делегации команд-участниц Олимпиады будут размещены в 160 плавсредств, проплывающих по реке от моста Аустерлиц до Енского моста, у площади Трокадеро, в районе Эйфелевой башни. Стать очевидцами масштабного действа смогут не менее 600 тысяч зрителей, что в 10 раз больше, чем на олимпийском стадионе.

"На реке Сена пройдет самая зрелищная и доступная в олимпийской истории церемония открытия. Открыта всем, открыта вам".

Напомним, что открытие Олимпийских игр-2024 состоится 26 июля – до открытия Игр осталось 955 дней.

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