В сотне самых влиятельных граждан Украины по версии издания "Фокус" – три действующих спортсмена

Также присутствует в рейтинге Андрей Шевченко.

Издание "Фокус" на своем официальном сайте обнародовало обновленный рейтинг 100 самых влиятельных украинцев.

Возглавляет его президент Украины Владимир Зеленский. "Вице-чемпионом" журналисты определили бизнесмена и президента "Шахтера" Рината Ахметова.

В список вошли и три действующих украинских спортсмена.

Открывает вторую полсотню чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик. Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк - на 77-й позиции. Закрывает рейтинг бронзовый призер токийской Олимпиады по дзюдо Дарья Билодид.

Отметим, что в рейтинге присутствует также бывший наставник сборной Украины, а ныне главный тренер Дженоа Андрей Шевченко (79-й).