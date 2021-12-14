УЕФА опубликовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

В середине февраля состоится рестарт еврокубковых турниров.

Фото: twitter.com/UEFA

Пресс-служба УЕФА опубликовала календарь раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Первые матчи 1/8 финала пройдут в середине февраля.

Расписание плей-офф ЛЧ:

15 февраля

  • Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия)

  • ПСЖ (Франция) – Реал (Испания)

16 февраля

  • Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия)

  • Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)

22 февраля

  • Челси (Англия) - Лилль (Франция)

  • Вильяреал (Испания) - Ювентус (Италия)

23 февраля

  • Бенфика (Португалия) - Аякс (Нидерланды)

  • Атлетико (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)

Ответные матчи:

8 марта

  • Бавария – Зальцбург

  • Ливер

9 марта

  • Манчестер Сити – Спортинг

  • Реал – ПСЖ

15 марта

  • Аякс – Бенфика

  • Манчестер Юнайтед – Атлетико

16 марта

  • Лилль – Челси

  • Ювентус – Вильяреал

Время начала матчей – 22:00 по киевскому времени.

Напомним, УЕФА пришлось проводить жеребьевку этого раунда повторно, поскольку результаты первого жребия были аннулированы из-за ряда технических ошибок.

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