УЕФА опубликовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/UEFA

Пресс-служба УЕФА опубликовала календарь раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Первые матчи 1/8 финала пройдут в середине февраля.

Расписание плей-офф ЛЧ:

15 февраля

Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия)

ПСЖ (Франция) – Реал (Испания)

16 февраля

Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия)

Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)

22 февраля

Челси (Англия) - Лилль (Франция)

Вильяреал (Испания) - Ювентус (Италия)

23 февраля

Бенфика (Португалия) - Аякс (Нидерланды)

Атлетико (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)

Ответные матчи:

8 марта

Бавария – Зальцбург

Ливер

9 марта

Манчестер Сити – Спортинг

Реал – ПСЖ

15 марта

Аякс – Бенфика

Манчестер Юнайтед – Атлетико

16 марта

Лилль – Челси

Ювентус – Вильяреал

Время начала матчей – 22:00 по киевскому времени.