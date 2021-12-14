УЕФА опубликовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
В середине февраля состоится рестарт еврокубковых турниров.
Пресс-служба УЕФА опубликовала календарь раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Первые матчи 1/8 финала пройдут в середине февраля.
Расписание плей-офф ЛЧ:
15 февраля
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Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия)
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ПСЖ (Франция) – Реал (Испания)
16 февраля
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Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия)
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Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)
22 февраля
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Челси (Англия) - Лилль (Франция)
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Вильяреал (Испания) - Ювентус (Италия)
23 февраля
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Бенфика (Португалия) - Аякс (Нидерланды)
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Атлетико (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)
Ответные матчи:
8 марта
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Бавария – Зальцбург
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Ливер
9 марта
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Манчестер Сити – Спортинг
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Реал – ПСЖ
15 марта
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Аякс – Бенфика
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Манчестер Юнайтед – Атлетико
16 марта
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Лилль – Челси
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Ювентус – Вильяреал
Время начала матчей – 22:00 по киевскому времени.
Напомним, УЕФА пришлось проводить жеребьевку этого раунда повторно, поскольку результаты первого жребия были аннулированы из-за ряда технических ошибок.