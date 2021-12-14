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2021-12-14
Испанская Ла Лига продала ТВ-права на €5 млрд. Футбол
Историческая отметка для самого высокого испанского футбольного дивизиона.
Фото: laliga.com
Пресс-служба Ла Лиги обнародовала данные о подписании контракта на продажу прав ТВ-трансляции матчей лиги на следующие пять сезонов.
В сезоне-2022/27 включительно поединки будут транслировать два вещателя - Movistar и DAZN, между которыми матчи распределили в равных пропорциях: каждый вещатель будет показывать по пять игр каждого тура чемпионата.
Сумма контракта составила 4,95 млрд евро. Руководство Ла Лиги назвало это соглашение "историческим".
Для сравнения, Английская премьер-лига в тот же срок на продаже ТВ-прав только в США заработает $2 млрд.