Испанская Ла Лига продала ТВ-права на €5 млрд. Футбол

Историческая отметка для самого высокого испанского футбольного дивизиона.

Испанская Ла Лига продала ТВ-права на €5 млрд
Фото: laliga.com

Пресс-служба Ла Лиги обнародовала данные о подписании контракта на продажу прав ТВ-трансляции матчей лиги на следующие пять сезонов.

В сезоне-2022/27 включительно поединки будут транслировать два вещателя - Movistar и DAZN, между которыми матчи распределили в равных пропорциях: каждый вещатель будет показывать по пять игр каждого тура чемпионата.

Сумма контракта составила 4,95 млрд евро. Руководство Ла Лиги назвало это соглашение "историческим".

Для сравнения, Английская премьер-лига в тот же срок на продаже ТВ-прав только в США заработает $2 млрд.

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