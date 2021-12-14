Испанская Ла Лига продала ТВ-права на €5 млрд. Футбол

Пресс-служба Ла Лиги обнародовала данные о подписании контракта на продажу прав ТВ-трансляции матчей лиги на следующие пять сезонов.

В сезоне-2022/27 включительно поединки будут транслировать два вещателя - Movistar и DAZN, между которыми матчи распределили в равных пропорциях: каждый вещатель будет показывать по пять игр каждого тура чемпионата.

Сумма контракта составила 4,95 млрд евро. Руководство Ла Лиги назвало это соглашение "историческим".