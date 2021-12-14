В АПЛ за неделю было зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом. Футбол

Лига ужесточила уровень проверок.

В АПЛ за неделю было зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом
Фото: skysports.com

Английская Премьер-лига опубликовала официальные данные о проверках игроков и сотрудников клубов на коронавирус.

За прошедшую неделю Лига провела 3805 тестов, по результатам которых было выявлено 42 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем с момента, когда АПЛ ввела протоколы безопасности и начала публиковать результаты еженедельных проверок, сообщает пресс-служба АПЛ.

"Лига вернулась к более строгим мерам в связи с ростом заболеваемости. Мы также увеличим частоту тестирования футболистов и персонала клубов. Мы будем тесно сотрудничать с правительством и местными органами", - говорится в заявлении Премьер-лиги.

Отметим, что первым клубом, подвергшимся рестарту вспышки заболеваемости COVID-19 был лондонский "Тоттенхэм", из-за чего уже были отменены два последних матча "шпор".

Также проблема с коронавирусом обнаружена у "Манчестер Юнайтед", в связи с чем АПЛ перенесла матч "красных дьяволов" против "Брентфорда", который был запланирован на сегодня.

Напомним, Бундеслига на большинстве стадионов захлопнула двери для болельщиков.

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