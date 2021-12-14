АПЛ перенесла сегодняшний матч с участием "Манчестера Юнайтед" из-за вспышки COVID-19

Это второй перенос матча АПЛ за последние два тура.

Накануне "Манчестер Юнайтед" официально уведомил о вспышке коронавируса в команде.

В этой связи "красные дьяволы" свернули тренировочный процесс. Также руководство клуба из Олд Траффорд обратилось в Премьер-лигу с просьбой перенести выездной поединок 17-го тура чемпионата против Брентфорда, запланированный на сегодня.

Просьба клуба удовлетворена: АПЛ согласилась перенести матч, сообщает пресс-служба МЮ.

Указывается, что положительные тесты на COVID-19 получили некоторые игроки основной команды, а также персонал.

Следует отметить, что на прошлой неделе вспышку коронавируса зафиксировали в "Тоттенгеме". В этой связи перенесли итоговый поединок группового этапа Лиги конференций против "Ренна", а также матч 1-го тура АПЛ против "Брайтона".