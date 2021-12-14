"Реал" намерен обжаловать результат повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Скандал вокруг жеребьевки никак не утихнет.

"Реал" намерен обжаловать результат повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: ФК "Реал"

Мадридский "Реал" рассматривает возможность обжалования результата повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Сначала лидер Ла Лиги получил в соперники "Бенфику". Однако первую жеребьевку признали недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением, как пояснили в УЕФА.

Новым соперником "Реала" стал "ПСЖ".

И теперь мадридский клуб настаивает, что их пара с Бенфикой в порядке, поскольку ошибки в жеребьевке произошли позже.

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